Bad Bunny se rebela contra la inteligencia artificial

La inteligencia artificial sigue amenazando sectores allá por donde pasa. La última 'víctima' ha sido el artista puertorriqueño Bad Bunny y, de forma colateral, la industria musical. El uso de esta práctica en la música empieza a poner en alerta a las grandes figuras del panorama que, como Bad Bunny, ven como un tema 'fake' generado digitalmente logra un mayor alcance que uno real.

El artista puertorriqueño, que hace unos días lanzó su nuevo disco 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', ha cambiado la alegría de compartir su nuevo álbum con el enfado mayúsculo por ver su trabajo plagiado. Y el motivo es 'NostalgIA', una canción creada por el usuario de TikTok FlowGPT, que utiliza la voz de Bad Bunny a través de la inteligencia artificial junto a una letra al más puro estilo del puertoriqueño. El tema, lejos de quedar como una simple anécdota, está siendo todo un fenómeno en redes sociales -más de un millón de escuchas-, incluso algunos fans del artista consideran que es mejor 'hit' que la mayoría de los que aparecen en su último disco.

La respuesta del propio Bad Bunny no se ha hecho esperar y se ha desahogado con sus seguidores: «Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que ¡chu, chu, fuera!», aseveraba en unos mensajes el artista, que incluso llegó a asegurar que no quería en sus conciertos a todos aquellos que hubieran compartido el tema.

La industria musical, amenazada

Todo este revuelo también ha salpicado a la artista española Bad Gyal, pues su nombre aparece en el estribillo del tema generado por la inteligencia artificial. «Sal que te paso a buscar y vámonos a chingar a la orilla del mar, no viene de España, pero es toa′ una Bad Gyal. Si mis brazos son tu hábitat natural», reza la canción, que llegaba hace días a oídos de la cantante española. La propia Bad Gyal reaccionó al tema a través de su perfil de Tik Tok, aunque horas más tarde lamentó a través de un vídeo ya borrado que se tratara de una canción generada por IA y no de un tema real.

Este conflicto reabre la polémica sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria musical. La mayoría de artistas se sienten amenazados por la llegada de esta tecnología que consigue en apenas minutos lo que ellos logran tras meses y meses de trabajo. En lo que va de 2023, YouTube ha registrado más de 1.700 millones de visualizaciones en videos realizados con herramientas basadas en esta tecnología. Y es que, pese a que gigantes de la industria como Universal Music estén luchando a destajo para erradicar lo que ellos denominan «una lacra para la música», cada vez costará más discernir que es real y que es un mero plagio digital.