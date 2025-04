Se apaga la profunda y seductora voz de Kris Kristofferson

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 30 de septiembre 2024, 09:15 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

La seductora, profunda y envolvente voz de Kris Kristofferson se ha apagado para siempre. Leyenda del country, el influyente cantante, compositor y actor estadounidense murió a los 88 años «en paz» en su casa de Maui, en Hawái, el pasado sábado. Lo confirmó su familia en la madrugada del lunes sin detallar la causa del fallecimiento, aunque se sabía que Kristofferson sufría pérdida de memoria desde sus 70 años. Antes hizo historia con temas como 'Me and Bobby McGee', y fue actor de éxito en películas como 'Alicia ya no vive aquí', 'Ha nacido una estrella', 'Convoy', la saga de 'Blade' o la versión de Tim Burton de 'El planeta de los simios'.

Kristofferson escribió clásicos como 'Me And Bobby McGee', versionado por Janis Joplin, o 'Sunday Mornin' Comin' Down', engrandecida por Johnny Cash. Antes de ser un icono de la música y entrar en el Salón de la Fama del Country, fue boxeador, jugador de fútbol americano, militar o piloto de helicópteros.

Ganador de varios premios Grammy, brilló en una generación con intérpretes de la talla de Willie Nelson, Mickey Newbury, o John Prine. Lanzó su carrera como compositor en Nashville, capital de la música country, con éxitos como 'Help me make it through the night', ganadora del Grammy, 'For the good times' y la mítica 'Me and Bobby McGee', canción que su exnovia Janis Joplin convirtió en número uno con su desgarrada voz de estropajo.

En la década de 1970 triunfó como cantante con su rotunda voz barítono y como un actor muy solicitado, consagrado junto a Barbra Streisand en el 'remake' de 'Ha nacido una estrella' (1976).

Nacido en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936, Kristofferson se mudó a menudo siguiendo los destinos de su padre, general de la Fuerza Aérea. Graduado en el Pomona College de California, donde jugó al fútbol americano y al rugby, fue a la Universidad de Oxford con una beca Rhodes y cumplió luego con la tradición familiar al unirse al ejército.

Pasó por la escuela militar de élite Ranger, aprendió a pilotar helicópteros y alcanzó el rango de capitán. En 1965 le ofrecieron un puesto como profesor de inglés (le fascinaban los versos de William Blake) en la Academia Militar de West Point en Nueva York, pero lo rechazó para probar suerte en Nashville.

Fue conserje en los estudios Columbia Records, lo que le permitió ofrecer sus canciones a las grandes estrellas que grababan allí. Como piloto de helicóptero transportó trabajadores entre los yacimientos petrolíferos de Luisiana y las plataformas marinas de perforación en alta mar.

Perdedores

En aquellos años Kristofferson escribió algunas de sus canciones más memorables. Temas que hablan de perdedores, jugadores rotos y almas quebradas que buscan el amor, la redención por sus excesos. Contó que el protagonista del corazón roto de 'Bobby McGee' se inspiró en la película 'La Strada' de Federico Fellini que él resumió con la frase: «La libertad es solo otra palabra para decir que no queda nada que perder».

En los años 70 grabó cuatro álbumes con Rita Coolidge, la segunda de sus tres esposas, y en los años 80 y 90 se unió a Nelson, Cash y Waylon Jennings en el supergrupo de música country 'Highwaymen'. «Kris llevó la música country de la Edad Oscura a la actualidad, la hizo aceptable y trajo grandes letras, las mejores posibles», dijo de él Willie Nelson.

Llevó una vida de excesos en sus años triunfales. Confesó que había una larga lista de novias y actuaciones que no podía recordar porque estaba borracho. Dejó de beber, pero no de fumar marihuana, cuando un médico le dijo que se estaba suicidando. «Fue divertido», afirmó en una entrevista. «Era la forma en que pensaba que se suponía que debía vivir un artista. Siempre estuve de acuerdo con Blake cuando decía que el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría... Creo que Dios protege a los tontos y a los compositores».

Alejado de los focos, Kristofferson encabezó las causas de organizaciones como la de los Trabajadores Agrícolas Unidos y se pronunció en contra de la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua y El Salvador en la década de 1980.

Comenzó a perder memoria al cumplir 70 años, lo que afectó a su actuaciones Los médicos le dijeron que podría ser el comienzo de la enfermedad de Alzheimer o de demencia provocada acaso por golpes en la cabeza recibidos mientras boxeaba y jugaba al al rugby en su juventud.