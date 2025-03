Margarita Landi, la rubia de la pistola

Álvaro Soto Madrid Jueves, 19 de septiembre 2024, 00:57 | Actualizado 07:38h. Comenta Compartir

Con la pipa de fumar en una mano, el bloc de notas en la otra y una pistola en el bolso, Margarita Landi era la primera en llegar al lugar del crimen, a veces, antes que la policía. Durante 35 años, la periodista fue la cara más reconocible del periodismo de sucesos en España, una mujer que no se dejaba amilanar en un mundo de hombres duros, que sabía empatizar con las víctimas y se guardaba para ella lo más oscuro. «Cuando alguien me ha dicho: 'Hay que ver cómo hinchan ustedes los sucesos', me he indignado [...] La vida no precisa de la menor fantasía, puede ofrecer mucho más de lo que la mente humana puede imaginar. Lo difícil para el reportero es callar todo eso», escribió una vez Landi, dueña de una vida única que los escritores Javier Velasco Oliaga y Maudy Ventosa han investigado para el libro 'Margarita Landi. La rubia del velo y la pistola' (Alianza).

Nacida en Madrid el 19 de noviembre de 1918, María de la Encarnación Margarita Isabel (como fue bautizada) era hija del malagueño Alfredo Verdugo Landi y de la bilbaína Leonor Díez Gallego. Era una niña especial con el don de hablar con fantasmas, según recordaba. Pero cuando tenía siete años, la muerte de su madre truncó su vida: pasó a ser la criada de la amante de su padre, y ahí conoció por primera vez «el desamparo y la injusticia». Los años de posguerra también fueron de pobreza, hasta que llegó el periodismo.

Sus primeras notas las escribió en 1948 para la revista 'La moda de España', y en las fiestas y los cócteles de la época se codeó con la aristocracia. Pero un robo cambió su destino. «Siento una inmensa gratitud hacia el ladrón que se coló en la casa de la marquesa de Manzanedo y se llevó su valioso collar de perlas, porque me abrió las puertas a un mundo que desconocía y sería el mío desde ese momento», contó. Su crónica de aquel suceso le entró por los ojos al director de 'El Caso', y aunque al principio Landi compaginó la moda con los crímenes, en 1953 se decantó por el semanario más negro de la prensa española.

El 'subinspector Pedrito'

Durante el franquismo, 'El Caso' fue un publicación única que tenía permiso para contar las miserias que, según el régimen, no existían. En sus páginas se hizo grande Margarita Landi, que se ganó la confianza de los policías. La apodaron 'subinspector Pedrito', para poder avisarla de incógnito cuando hubiera alguien delante, y la veían llegar en su Volkswagen Karmann Ghia negro, la causa de que la llamaran también 'La rubia del deportivo'. Armada con una pistola Beretta de calibre 7.65 milímetros, Landi contaba que había aprendido a manejar las armas (también bombas de mano) durante la Guerra Civil.

Pero la periodista no buscaba la truculencia a cualquier precio. Entendía que tras un crimen había dos familias rotas, la de la víctima, pero también la del culpable, que iba a pasar muchos años entre rejas, y siempre llevaba un velo encima para los funerales. Dejó 'El Caso' y se fue a 'Interviú', donde mantuvo su estilo directo, agudo e irónico. Convertida en un personaje de la cultura popular gracias a sus apariciones televisivas en los 90, cuando su imagen con la pipa se hizo icónica, falleció el 6 de febrero de 2004 a los 85 años. Dejó un hijo, Ángel, que murió exactamente diez años después que ella, y una vida apasionante.