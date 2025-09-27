HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Elsa Punset, en la biblioteca del hotel Casa de las Artes, de Madrid, donde se desarrolló la entrevista. Juan Naharro

Elsa Punset

Escritora
«Mi madre me dice, 'Ay Elsa, te va a encantar hacerte mayor porque nunca habrás sido tan libre'»

La divulgadora cuenta en el libro 'Alas para volar' su renacer vital a partir de los cuidados a un gorrión que encontró por azar. «Siempre se puede empezar de nuevo», asegura

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:03

Elsa Punset (Londres, 60 años) reside en Madrid, pero pasa sus vacaciones en un pueblo de A Coruña (prefiere no dar el nombre), donde reconvirtió ... un bajo que ocupaba una antigua frutería frente a una plaza en una acogedora vivienda. Allí en el norte de Galicia, en permanente contacto con la naturaleza, disfruta de sus caminatas entre bosques junto a 'Blai', su perro sordo, y de los paseos en kayak por las rías altas. Un día de verano de 2024 un gorrioncillo llegó por azar a su vida. Encontró al indefenso pajarito caído del nido y decidió cuidarlo a lo largo de dos meses, hasta que pudo valerse por sí mismo. Fruto de esa experiencia, que llegó en un momento de bajón vital, nació su último libro que acaba de publicar, 'Alas para volar' (Destino), donde Punset, licenciada en Filosofía, máster en Humanidades por la Universidad de Oxford y autora de títulos de éxito como 'Una mochila para el universo', nos propone una guía serena y profundamente humana para volver a empezar, la historia de un gorrión medio desplumado y muerto de miedo que da alas a la reinvención personal cuando la vida se desordena.

