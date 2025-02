'Jauría', la obra sobre el caso de La Manada, vuelve a los escenarios

Antonio Paniagua Madrid Martes, 5 de noviembre 2024, 16:58 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Jauría’, la obra de teatro que obtuvo un premio Max partir de la recreación de la violación múltiple de La Manada, vuelve a los escenarios cinco años después de su estreno. El caso, que sacudió la conciencia de la sociedad española, regresa a las tablas para representarse en la Nave 10 del Matadero (Madrid) del 7 al 24 de noviembre, con nuevos actores, cuya edad se acerca más a la de los agresores sexuales. El retorno a los escenarios no hace falta explicarlo: el asunto está más vigente que nunca.

El montaje, con dramaturgia de Jordi Casanovas y dirección de Miguel del Arco, es una pieza documental edificada con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciantes, sumarios, informaciones periodísticas y transcripciones de un proceso judicial que ha supuesto un punto de inflexión en la historia de España. El montaje llega a Madrid con un elenco formado por Ángela Cervantes, Quim Àvila, Artur Busquets, Francesc Cuéllar, David Menéndez y Carlos Cuevas. «El proyecto de 'Jauría' surgió cuando descubrí que algunas de las palabras que habían expresado las personas involucradas en el caso no habían llegado a trascender en los titulares de la prensa. Unas palabras que, puestas sobre un escenario, explicaban más sobre el contexto social y moral que todas las que anteriormente se habían podido destacar o escribir», asegura Del Arco.

La compañía suscitó alguna que otra polvareda cuando se estrenó la obra, momento en que recibió tanto ataques del sector conservador como de parte del movimiento feminista, al creer que se trataba de un intento de «monetizar el drama». Con el paso de los años, se han esfumado esas críticas y la obra cosecha laureles. «Es la primera vez que hago revisión de un trabajo propio», dice el director, que ha puesto esta vez más el acento en los instantes en que la víctima, antes del ultraje, canta, se divierte y consume alcohol, una actitud que fue atacada por los abogados de la defensa.

En 2019, durante el primer montaje, la dramaturgia estaba mas pegada a los hechos. Ahora, la función se desarrolla con más independencia. «Hemos vuelto a revisar todos los testimonios y hemos recuperado cuestiones o textos que nos habíamos saltado o dejado atrás. El debate que plantea la pieza, para desgracia de todos, está plenamente vigente», explica el director de escena.

Juan Codina

«Estamos cambiando conciencias. Estamos cambiando mucho en poco tiempo. Nuestra mirada ha cambiado», argumenta Miguel del Arco, que alega que la sociedad está viviendo el proceso de «convertir en delito lo que antes era costumbre». Lejos de miradas criminalizadoras, el director ha exigido de los actores que encarnan a los violadores comprender a los personajes que representan, lo que ha supuesto una catarsis para el elenco. Y que los miembros del reparto han hecho un viaje emocional que ha transitado de las lágrimas a la risa nerviosa.

Miguel del Arco pidió prudencia y cuidado cuando se le preguntó sobre las acusaciones contra el actor y director Juan Codina por presunta violación de una de sus alumnas, la actriz Miranda Yorch. Codina, que participa en la representación de 'Vania x Vania', dirigida por Del Arco, fue destituido como profesor de la escuela de interpretación al conocerse la denuncia, que fue hecha pública en las redes sociales. «Ella dice que estuvo durante tres, cuatro o cinco años pensando que era una relación consentida y que ahora de repente llega a una conclusión diferente porque cambia la perspectiva, pero la perspectiva cambia para todos», declaró el director de escena.

«El relato de ella es personal e intransferible, evidentemente, y tiene todo el derecho a hacerlo, pero también tenemos que estar conformando un relato común, un relato que nos cuenta a todos. Entonces, necesitamos ser cuidadosos», aseveró Del Arco, quien no ha podido contactar con el actor, que debe actuar en Móstoles este viernes.

El director adujo que era reprobable que un docente mantenga una relación sexual con una alumna, dado que ello implica una posición de poder. «Mucho más, además, en estos casos, porque sabemos que nosotros somos trabajadores de la emoción», apostilló.

De Arco, que declaró su amistad con el acusado, ignora si la compañía tendrá que suspender la función prevista para el viernes y sin continuarán con la gira prevista. «Yo no me puedo erigir en un juez y decirle, te aparto por completo, suspendo la función. Son actores, técnicos, es decir, que esto conlleva que si yo paralizo una función, no estoy apartando solamente a Juan Codina, sino que estoy paralizando la manera de ganarse la vida de muchas familias», sostuvo.