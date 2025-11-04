Con Gonzalo Celorio el Cervantes regresa a Hispanoamérica

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 3 de noviembre 2025 | Actualizado 04/11/2025 00:02h. Comenta Compartir

Con Gonzalo Celorio (México, 1948) el Premio Cervantes regresa a Hispanoamérica y viaja por séptima vez a México, país con el que el Gobierno español no deja de tener gestos de aproximación en los últimos meses. El más alto galardón de las letras hispanas, dotado con 125.000 euros y que falló este lunes su 49 edición, le distingue como la elegante memoria del México moderno.

Descendiente de asturianos y gran experto en el exilio español en su país, recibió el galardón «muy emocionado», ya que «honra» su «amor por la lengua española» y su «devoción cervantina». Celorio toma el relevo en los escritores y académicos españoles Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez.

Cronista, ensayista y narrador, también profesor y director de la Academia Mexicana de la Lengua, el flamante Cervantes es un escritor «integral», según destacó el fallo del jurado. Su obra, caracterizada «por la erudición, el rigor estilístico y la reflexión sobre la memoria, la identidad y la tradición literaria hispanoamericana» -añadió-, lo convierte en uno de los autores más relevantes de la literatura hispana actual.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacó al dar a conocer el ganador, su «excepcional obra literaria» y «la labor intelectual» con la que Celorio «ha contribuido al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispana». «A lo largo de cinco décadas ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva -resalta el fallo- que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida».

Erudito irónico

«Representa la figura del escritor integral, creador, maestro y lector apasionado, constructor de un legado que honra la lengua española y la mantiene viva en su forma más alta, la de la palabra que piensa, siente y perdura», resumía el jurado. «Su obra es una memoria del México moderno y un espejo de la condición humana en la que resuena la ironía, la ternura y la erudición trazando un mapa emocional y cultural que ha influido en generaciones de lectores y escritores», concluía el veredicto del Cervantes.

Nacido en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1948 y nieto de emigrantes asturianos, Celorio es Doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, ha desarrollado una extensa labor académica y docente a lo largo de las últimas décadas e incluso sigue hoy dando clases.

Entre sus títulos más reconocidos se encuentran las novelas 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra', 'El metal y la escoria' y 'Mentideros de la memoria'. Entre sus ensayos, 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subversivos' y 'De la carrera de la edad'.

Su obra se caracteriza, según él mismo, «por un profundo amor a la lengua y una mirada melancólica sobre la memoria». Define sus textos como «novelas memoriosas» que ahondan en la historia familiar -Celorio, es el nombre de un concejo asturiano-, pero también en la de su país y en su intensa vida intelectual.

'Ese montón de espejos rotos' (Tusquets) su más reciente libro, habla también de su vida, de su vocación literaria, su formación intelectual y de su trabajo académico. El título es un verso de Borges que para él «define con acierto la memoria».

Ha impartido clases en grande instituciones e universidades y ejercido altos cargos académicos y culturales: secretario académico y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes; coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (1989-1998) y director general del Fondo de Cultura Económica (2000-2002).

Hoy es profesor de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y dirige la cátedra 'Maestros del Exilio Español'. Además, por estar al frente de la Academia Mexicana de la Lengua, es miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua.

Su obra ha sido reconocida con varios premios, como el Nacional de Ciencias y Artes (2010), el Mazatlán de Literatura (2015) y el Xavier Villaurrutia (2023). Es miembro de la Orden de la Cultura Nacional, otorgada por el Gobierno cubano en 1996.

La entrega, en abril

Celorio recogerá su premio de manos del Rey Felipe VI en una solemne ceremonia el próximo 23 de abril, que acogerá como cada año el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Coincidirá con el Día del Libro y la conmemoración de la muerte del autor del 'Quijote'.

El Cervantes premió en 2024 al escritor español Álvaro Pombo y en 2023 a Luis Mateo Díez. Anteriormente recayó en el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora hispanouruguaya Cristina Peri Rossi (2021), dos escritores españoles consecutivamente -Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)- y antes otros dos latinoamericanos -la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)-, rompiendo así la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros. En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 43 premiados: 20 españoles y otros 22 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse 'ex aequo' a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.