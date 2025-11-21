Casada con el hombre que mató a mi padre

En el número del 8 de noviembre, este diario publicó la reseña del primer libro de la saga Reinos de Niaxia, La serpiente y las ... alas de la noche. La presente crítica contiene 'spoilers' del primer volumen, pues explora cómo continúa la aventura de Oraya. Por ello, si le interesa leer el primer tomo, no le recomiendo continuar con estas líneas.

El hombre en quien Oraya más confiaba —de quien se había enamorado— la había traicionado, le había mentido y había matado a su padre. Aun así, ha tenido que casarse con él para poder continuar con vida, consciente de que Raihn es lo único que le queda. Prisionera en su propio reino, llora la muerte del único familiar que ha conocido y se aferra a una sola certeza: no puede confiar en nadie.

La Casa de la Noche está rodeada de enemigos. Los nobles no están dispuestos a aceptar a Raihn como rey, un vampiro convertido y antiguo esclavo. Además, nadie comprende por qué ha dejado con vida a la heredera del clan rival. Por su parte, Oraya está dispuesta a luchar por su trono y a pactar de nuevo con el hombre que tanto daño le ha causado. Deberá enfrentarse, por fin, a unas emociones que intenta reprimir, pero que terminarán por revelarse como su mayor fortaleza.

En esta segunda parte se explican y comprenden con mayor claridad muchos elementos del primer libro, como el funcionamiento de la magia. Asimismo, la historia de los padres de Oraya —el rey vampiro y la hechicera humana— merece una mención especial. Es, sin duda, una de las partes más enriquecedoras tanto para la protagonista como para el lector. Eso sí, el hecho de que la novela sea más descriptiva quizá repercute en que la lectura no resulte tan ágil como la del volumen anterior.

En este libro no encontrará tanta acción, aunque la que aparece está muy bien ejecutada. El romance entre Raihn y Oraya se desarrolla con mayor profundidad; de hecho, incluye varias escenas spicy. La narración explora las consecuencias del poder, el peso de la historia familiar y la construcción de la identidad personal, todo ello enmarcado en este universo vampírico regido por la oscura voluntad de la diosa Niaxia.

La intriga se mantiene a lo largo de toda la obra y el desarrollo de los personajes, tanto principales como secundarios, es excelente. El final no queda completamente cerrado, sino que abre la puerta a una nueva entrega. De hecho, está previsto que en enero de 2026 se publique el tercer libro de la saga, El pájaro y el corazón de piedra, narrado por Mische, la mejor amiga de Raihn.