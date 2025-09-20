HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Aficionado al motociclismo, ha puesto en marcha una empresa que fabrica vehículos personalizados. EFE

Keanu Reeves, el actor más triste del mundo

Perfil ·

Sacudido por varias tragedias personales, debutará a finales#de mes en Broadway con una versión de 'Esperando a Godot'

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:02

Nada es convencional en la vida y obra de Keanu Reeves. Sí, es una estrella hollywoodiense, pero pertenece a un constelación diferente. La diferencia del ... resto comienza en su fisonomía. Lejos del estándar anglosajón predominante en la meca del cine, cuenta con una exótica belleza derivada del origen multiétnico de sus padres. Nacido en Beirut, la madre era inglesa y el padre, que abandonó a la familia cuando su vástago tenía tres años, poseía raíces hawaianas y chinas. Su último proyecto profesional refleja una singularidad que no se circunscribe sólo a los orígenes, sino también a las apetencias profesionales. A finales de este mes, debutará en el medio teatral con una versión de 'Esperando a Godot' de Samuel Beckett en la que asumirá el rol del mendigo Estragón. No, no resulta habitual que un astro del cine se embarque en un proyecto aparentemente tan minoritario y que supone todo un 'tour de force' interpretativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  3. 3 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  4. 4 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  5. 5 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  6. 6 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  7. 7

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  8. 8 El mercado árabe de Al-Mossassa en Badajoz se celebra desde el próximo lunes con nuevas ubicaciones
  9. 9 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  10. 10 Aplazada hasta octubre la declaración de la concejala del PP investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Keanu Reeves, el actor más triste del mundo

Keanu Reeves, el actor más triste del mundo