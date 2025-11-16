HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
Federico García Lorca. Efe

Lorca no usaría IA

Crñitica TV ·

García Lorca creaba por el hecho de crear, como el niño que se sienta en su cuarto a dibujar un mundo que no existe

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Hace unos días leí una entrevista a Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad' y de la reciente 'Pluribus' (Apple TV), que es una genialidad ... maravillosa. Gilligan hablaba de la inteligencia artificial, a la que llamaba 'la cosa'. Decía algo así: «Si tu reflexión es que la cosa es genial porque escribe los trabajos del instituto por ti, crea tu arte si eres un artista, por lo que no necesitas aprender a dibujar o a pintar de verdad... Tampoco necesitarás aprender a leer un mapa o usar un compás. Esta cosa terminará limpiándote el culo. La creatividad es la chispa de los seres humanos. Es una de las cosas más preciosas y maravillosas que tenemos. ¿Qué hay más importante que ser creativo?».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  4. 4 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 La alerta de «riesgo importante» por lluvia y viento se extienden hasta este sábado en Extremadura
  10. 10 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Lorca no usaría IA

Lorca no usaría IA