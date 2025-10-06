El efecto nenúfar: desenfocar el mundo para ver más allá del caos

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 6 de octubre 2025, 00:10 Comenta Compartir

Desenfocar el punto de vista para mirar más allá y reflejar el mundo a través del arte se revela como un enfoque mágico, poético y luminoso. Así lo demuestra la exposición 'Desenfocado. Otra visión del arte', que CaixaForum acoge en sus salas de Madrid . Tomando los 'Nenúfares' de Monet como punto de partida, la muestra propone una seductora e iluminadora exploración «de la poesía del desenfoque como elección estética y clave de interpretación del arte y del mundo moderno y contemporáneo», según sus comisarias Claire Bernardi y Emilia Philippot.

Fruto de la colaboración entre el parisino Musée de l'Orangerie y la Fundación La Caixa, la exposición reúne hasta el 12 de abril 72 obras de 55 artistas —en su mayoría contemporáneos— en un recorrido temático y no cronológico a través de pinturas, esculturas, fotos y vídeos.

'Cabinet of, 2001-2002' Roni Horn. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa

La serie de los nenúfares de Claude Monet abrió un universo de difuminaciones para el arte moderno, más allá del 'sfumato' con el que Leonardo da Vinci y los renacentistas acentuaron la ensoñación, recurriendo a lo borroso e impreciso como poderoso elemento expresivo. Considerada durante mucho tiempo paradigma de la pintura abstracta, la obra de Monet, precursor y creador del impresionismo, captura la fugacidad de la luz, el color de la naturaleza y lo efímero del movimiento. Anticipa también las actuales instalaciones inmersivas que explotan tecnología 3D y realidad virtual.

Nueva visión

El efecto borroso y desenfocado de las amplias extensiones de agua en los lienzos de Monet —achacado en principio a una deficiencia ocular— nunca se había analizado a fondo. Hoy se considera una elección estética consciente y es el hilo conductor de una muestra que explora cómo este fenómeno «supuso una nueva forma de representar y comprender el mundo para artistas posteriores, en especial a partir de 1945 y hasta nuestros días».

En la muestra dialogan artistas tan dispares como Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsen, Thomas Ruff, Alfredo Jaar, Soledad Sevilla, Christian Boltanski, Hans Haacke, Julia Margaret Cameron, Mame-Diarra Niang, Nan Goldin, Bill Viola o Pipilotti Rist, cuyo nexo es el afán de difuminar el mundo para interpretarlo.

'Six Seconds', (2001). Alfredo Jaar . © Alfredo Jaar, VEGAP, Barcelona, 2025

La exposición parte de las raíces estéticas del desenfoque en el siglo XIX y principios del XX para seguir las convulsiones intelectuales, científicas, sociales y artísticas con las que creció el impresionismo. Habla de lo borroso, «definido inicialmente como pérdida de nitidez, pero convertido en un medio privilegiado para plasmar un mundo donde reina la inestabilidad y donde la visibilidad se enturbia».

Tender a lo neblinoso y lo difuso se consolidó en el arte como una herramienta eficaz para acrecentar la sensación de inestabilidad, caos, impotencia o incertidumbre que hoy dominan nuestras vidas. «Si hablamos de desenfoque artístico siempre se ve como algo negativo», lamenta Claire Bernardi, directora del Musée de l'Orangerie y comisaria de la exposición junto a Emilia Philippot, conservadora del Institut National du Patrimoine de Francia, que propone «cambiar el chip».

'Untitled, 1948'. Mark Rothko. Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection. VEGAP/Barcelona, 2025

«Con el ciclo de nenúfares de Monet vemos que ese difuminado es omnipresente en su obra, y se trata de una decisión estética que abre una clave para el arte contemporáneo», añade Bernardi, invitando al espectador a cambiar de perspectiva histórica y la forma de mirar el arte. «El desenfoque está en resonancia con el mundo actual, lo alimenta», sostiene.

La muestra se divide en cinco ámbitos: un 'Preámbulo', con el impresionismo como punto de inflexión hacia la disolución de la figura; 'En las fronteras de lo visible', donde se aborda el desenfoque como medio para desafiar la percepción; 'La erosión de las certezas', que define lo borroso y la pérdida de nitidez como una forma privilegiada de captar un mundo inestable, y 'Elogio de la indefinición' y 'Futuros inciertos', que cierran el recorrido con piezas en las que artistas de ayer y hoy «reflejan el desorden de un mundo actual confrontado, enfrentado y de porvenir incierto».

«En una actualidad en la que necesitamos certidumbres y delimitaciones, esta exposición ofrece una perspectiva más amplia —asegura Bernardi— que se aleja de esa carrera hacia la precisión, tan intensa que a veces no nos permite distinguir la buena información de la mala».

'Jpeg ny01' ( 2004).Thomas Ruff. Imagen desenfocada del ataque a las Torres Gemelas. © Thomas Ruff

La muestra se nutre de 49 prestadores, incluidos museos, galerías, fundaciones y colecciones privadas, además de una decena de obras de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa.

