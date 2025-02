Dos comisarios, un ahorcado y un misterio en la isla del volcán

Doménico Chiappe Madrid Lunes, 3 de febrero 2025, 00:19 Comenta Compartir

En esta ficción de Nicolás Melini, que transcurre en la isla La Palma, la erupción del volcán sucede en plena capital, Santa Cruz -en realidad librada de las cenizas en el estallido de Cumbre Vieja-. «No se preocupen, tampoco hay que lamentar víctimas mortales», asegura Melini, al hablar de su novela 'El turista sin equipaje', en la que un hombre aparece colgado en un bosque de esta isla del Atlántico. Como en los clásicos de misterio, hay dos comisarios, uno experto y otro novato, que deben dilucidar si se trata de un suicidio, como parece.

«Son policías muy buenos», resume Melini, nacido en esta isla canaria. «Y es posible que el turista no sea exactamente un turista y haya viajado con la soga como único equipaje. El alemán es parte de la idiosincrasia de la isla. Desde niño, en La Palma hemos visto cómo ha crecido una población alemana estable. Y de otros lugares también».

La Palma tiene sus propias reglas y vive bajo el influjo de la «sorna palmera», asegura el autor, «que es una suerte de cainismo bondadoso, una malicia no exenta de bonhomía. Y por supuesto esto se encuentra en algunas situaciones y personajes. Pero tal vez se encuentre sobre todo en cómo se cuenta la historia. No sé si hay algo invisible para los foráneos. Tal vez para ellos haya un plus de misterio, pero no lo sé. Es muy difícil prever las experiencias de los lectores, que son siempre diversas y personales».

Un mesías y un guion

La trama tiene también violencia ritual y un líder carismático. «El mesías se encuentra en muchísimas de nuestras historias. Solo diré que las cosas suceden en una ciudad orgullosa de su catolicismo, que exhibe cruces por todos sus rincones, y que lleva la cruz hasta en su nombre, Santa Cruz de La Palma».

Esta historia rondó a Melini desde 1997, cuando comenzó a convertirse en un guion que ahora se transformó en novela. «Federico Luppi iba a ser el comisario Nieves, pero tuve que renunciar a realizar la película«, rememora. »Para escribir la novela tenía que olvidar lo que había en el guion, que además era insuficiente porque estos no son más que un paso hacia una obra definitiva, que es la película. En la escritura literaria tiene que estar todo lo de la historia de una vez, en cada frase, en cada párrafo».