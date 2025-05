San Sebastián premia 'El sueño de la sultana', la película de animación producida en Almendralejo

'El sueño de la sultana', película de animación producida en Extremadura, se ha alzado con dos galardones en el Festival de Cine de San Sebastián. Su directora, Isabel Herguera, se ha llevado el premio Irizar al Cine vasco y el Premio de la Asociación Vasca de Guionistas Euskal Gidoigileen Elkartea, que comparte con Gianmarco Serra.

La donostiarra de 62 años competía por la Concha de Oro junto a Isabel Coixet y Jaione Camborda, la vencedora con 'O corno'. Ha sido la primera cinta animada europea que ha aspirado a la Concha de Oro en la historia del Zinemaldia.

La producción de 'El sueño de la sultana' ha durado tres años y buena parte de la misma se ha realizado en los estudios Glow de Almendralejo. Los equipos de trabajo se repartieron entre India, Pamplona y Extremadura, donde está la productora que creó 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'. En ellos se desarrollaron pinceles en Photoshop con los que lograr imágenes que parecen pintadas a mano.

La productora extremeña ha dado la enhorabuena a la directora donostiarra, que coescribió el guion junto con Gianmarco Serra. «Ambos vivieron durante casi dos años en Almendralejo, mientras dirigían y compartían su arte con el equipo de theglow.es».

Este trabajo adapta de manera libre una novela de la escritora bengalí Begum Rokeya (1880-1932), que en 1905 concibió en clave de sátira un país en el que las mujeres detentan el poder y poseen todo el conocimiento, mientras los hombres están en casa, ocupándose de las tareas domésticas. Veterana realizadora de animación artística, Herguera la ha rodado con técnicas tradicionales como el teatro de sombras, los tatuajes temporales de henna y el dibujo a acuarela.

El proyecto de Herguera comenzó una década antes de la producción, cuando la directora organizó talleres con niñas en India, que imaginaron hombres embarazados a partir del texto de Rokeya. En otro taller en una escuela de monjas, chicas de 12 a 15 años se preguntaban por qué no podían volver tranquilas a casa por la noche, como los hombres. El acabado final de la cinta se enriqueció con imágenes sacadas del teatro de sombras, el entretenimiento popular que había en tiempos de la escritora, de animación con acuarelas 2-D y del arte Mehndi, que logra tatuajes temporales con una pasta de henna que rotula flores de plomo procedentes de vidrieras antiguas sobre la piel, en este caso papel. Dibujos originales y técnicas se pueden contemplar en una exposición abierta en Tabakalera.

Con una larga trayectoria en el cortometraje, incluida una nominación al Goya en 2006 por 'La gallina ciega', Isabel Herguera supo enseguida que el proyecto desbordaba los límites de sus anteriores trabajos. Por primera vez, debía ponerse al frente de una producción industrial.

Del casting de voces se ocuparon Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, mientras en el reparto aparecen dos personalidades como la historiadora británica Mary Beard y el filósofo Paul B. Preciado «dos personas maravillosas de las que hay que alimentarse». La banda sonora cuenta con la participación de la poeta de Bengala Moushumi Bhowmick y del músico Tajdar Junaid, nominado a los últimos Oscar por 'Escribiendo con fuego'.

«Escuché una conferencia de Paul Preciado en 2015 en San Sebastián sobre profundizar en las utopías y fue muy revelador. Le escribimos unos diálogos durante la pandemia y generosamente nos los grabó», explica Isabel Herguera, a quien no ha dejado de inspirar el libro de Begum Rokeya, una mujer pobre que aprendió a leer y escribir en secreto en un entorno muy conservador. «He leído mucho sobre escritoras en la India y compartido esa experiencia con muchas mujeres. Hay algo común a todas, una complicidad entre nosotras por el solo hecho de ser mujer, independientemente del país del que vengamos», sostiene.

Herguera concibe 'El sueño de la sultana' como «un puzzle donde van encajando las cosas» y en el que muchas veces las imágenes han aparecido antes que el guion. Las referencias cinéfilas que salpican la cinta son innumerables: 'La noche americana', 'Psicosis', 'La vía láctea', 'La dolce vita', '8 y medio'… El espectador debe dejarse llevar por las imágenes, texturas y sonidos antes que buscar una trama precisa, aunque no llegamos a movernos en los territorios abstractos del videoarte.

«Yo no pienso en el público, sino en hacer la mejor película posible, la que a mí me gustaría ver», presume la realizadora en una declaración de intenciones matizada en San Sebastián por la productora Chelo Loureiro. «Esta es la película con la que he recibido más noes», reveló. «Pero este país ha cambiado mucho, porque todos querían que la palabra feminista desapareciese del guion. Sus autores están convencidos de que es para todos los públicos y que a los niños también les va a interesar. Ojalá sirva para que cambie este mundo machista, porque las mujeres de todo el mundo lo tenemos muy difícil».

El presupuesto de 'El sueño de la sultana' no llega a los dos millones de euros, lo que significa que muchos de sus autores han trabajado en ella de forma casi altruista. «En Estados Unidos costaría 50 millones como mínimo».