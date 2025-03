Nueve mujeres acusan al productor francés Alain Sarde de agresiones y violaciones

Beatriz Juez Martes, 14 de mayo 2024, 18:33 Comenta Compartir

Nueva ola del movimiento #Metoo en el cine francés, coincidiendo con el arranque del Festival de Cine de Cannes. Nueve mujeres acusan a Alain Sarde, uno de los grandes productores de cine francés, de presuntas violaciones, agresiones sexuales, chantaje y acoso. Algunas de sus presuntas víctimas eran menores de edad cuando se habrían producido los hechos, según reveló la revista francesa Elle.

Las agresiones habrían tenido en lugar en encuentros profesionales en el domicilio de Alain Sarde o en su productora entre 1983 y 2003. Entre sus presuntas víctimas, se encuentran las actrices Laurence Cordier, Anne-Lise Hesme y Laurence Côte.

Algunas de sus presuntas víctimas describen un modus operandi similar: Alain Sarde presuntamente invitaba a jóvenes actrices a su apartamento, les ofrecía bombones, intentaba seducirlas y las agredía sexualmente.

Una actriz de series de televisión de los años 1990-2000 cuenta que cuando tenía 15 años fue al domicilio de Alain Sarde con la esperanza de conseguir un papel en una película que él iba a producir. Sarde le enseñó el apartamento. «Enseguida tuve ganas de irme… Pero, de repente, me empujó sobre la cama y me saltó encima. Me sujetó y me violó», recuerda esta actriz sobre su encuentro en 1985.

La actriz Annelise Hesme asegura que el productor le ofreció en 2001 un trabajo como escort, cuando ella tenía 21 años. Otras mujeres denuncian violaciones, intentos de violaciones, agresiones sexuales, sexo oral forzado y acoso por parte del productor.

«Nosotras, las actrices éramos carne fresca. Los productores tenían sobre nosotras un poder de vida o muerte. En un chasquido de dedos elegían quien estaría en el cartel de una película o desaparecía», explica Laurence Côte, César a la mejor actriz revelación en 1997. Côte asegura que Sarde le ofreció un papel en una película y le propuso «ir más lejos», pero ella logró escapar. Al final, no le dio el papel prometido.

«Era un sistema en el que hombres poderosos observaban lo que llegaba al mercado, actrices jóvenes, y se servía con la complicidad de nuestros agentes», asegura otra presunta víctima de una agresión sexual del productor.

Alain Sarde se mostró a través de su abogada «indignado» por unas acusaciones que asegura que son «todas falsas». El productor asegura que «nunca ha ejercido ningún acto de violencia o de coacción en su relación con las mujeres, cuyo consentimiento ha sido siempre primordial» para él.

Desconocido por el gran público, Sarde es considerado uno de los grandes productores del cine francés. En 40 años de carrera ha producido unas 200 películas. Comenzó en el mundo del cine trabajando como productor con la película «No tocar a la mujer blanca» del director italiano Marco Ferreri. Ha sido productor de directores como Jean-Luc Godard, Claude Sautet, Roman Polanski, André Téchiné, Bertrand Tavernier, Jaques Doillon y Nicole Garcia, entre otros.

Cincuenta de sus películas han participado en la competición oficial del Festival de Cannes, entre ellas «El adversario» de Nicole Garcia, «Mulholland Drive» de David Lynch» o «El Pianista» de Roman Polanski, que ganó la Palma de Oro en 2002.

Temas

Historia del Cine