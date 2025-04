Kim Basinger cumple 70 años sin lograr librarse de su pesada etiqueta de 'sex symbol'

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 8 de diciembre 2023, 18:34 | Actualizado 19:11h. Comenta Compartir

Para varias generaciones Kim Basinger es y será, a su pesar, un 'sex symbol'. El de la bellísima rubia que destilaba sensualidad y temor en 'Nueve semanas y media' junto a Mickey Rourke. Pero hay mucho más en la carrera de la actriz norteamericana que llega a los 70 años con un Oscar, tres maridos y muchas películas mediocres en un vida plagada de altibajos personales y profesionales debidos a su personalidad vulnerable, voluble y atormentada.

Vegetariana desde niña, defensora de los derechos de los animales y con un carácter volátil, su desigual carrera se estancó en los años 90 tras negarse a hacer 'Mi obsesión por Helena'. Denunciada por los productores, debió pagar nueva millones de dólares tras perder el juicio.

Nacida el 8 de diciembre de 1953 en Athens (Georgia, EE UU) Kimila Ann Basinger, Dodo para los suyos, fue la tercera de cinco hermanos. Con sangre inglesa, alemana, francesa, sueca e irlandesa en sus venas, fue hija de un músico de jazz y empresario y una modelo y nadadora que apareció en filmes de Esther Williams.

Educada en la religión metodista, estudió ballet de niña y fue Miss Georgia con solo 16 años. Con 17 se instaló en Nueva York como modelo e hizo anuncios y videoclips. El desprecio de su padre -«Yo nunca hacía nada bien para él», se ha dolido- la convirtió en una cría tan tímida y solitaria que pensaron que era autista.

Quería ser actriz y se formó en interpretación y canto. Consiguió papelitos y lució palmito en series como 'Starsky y Hutch' o 'Los ángeles de Charlie'. Y tuvo romances con el modelo Tim Saunders, el fotógrafo y actor Dale Robinette y el jugador de fútbol americano Joe Namath.

Conejita y chica Bond

En 1980 se inició en el cine con 'La ambición de Jodie Palmer' y se enamoró del maquillador Ron Snyder-Britton, con quien se casó. No tuvieron hijos. Poco después se la disputaban las productoras y encadenó películas inolvidables. En 1982 sufrió su primer ataque de pánico y estuvo cuatro meses recluida con agorafobia. Respuesta, posó para 'Playboy' en 1983 y tras ser conejita fue chica Bond con Sean Connery en 'Nunca digas nunca jamás'. Participó en 'Mis problemas con las mujeres', una comedia de Blake Edwards que la recuperó para la desternillante 'Cita a ciegas' con Bruce Willis.

Pero el título determinante de su carrera fue 'Nueve semanas y media' (1986) cuyo rodaje vivió como una pesadilla. Adrian Lyne, el director, impidió que conociera a Rourke antes de rodar las escenas más tórridas para lograr «que ella sintiese miedo». Rourke la agarró tan fuerte que la hizo llorar y le pegó una bofetada que la dejó atónita. La película sobre una relación sadomasoquista fracasó en EE UU y fue un enorme éxito en Europa. Convirtió a Basinger en mito erótico, sobre todo por su estriptis al son de 'You Can Leave Your Hat On', de Joe Cocker.

Fue objeto del deseo de Robert Redford en 'El mejor' y en 1987 protagonizó 'Atrapados sin salida' con Richard Gere. 'El affaire' con el actor acabó con su matrimonio y se divorció en 1989. Con 33 años en plenitud de su belleza y su fama, trabajó en películas como 'Batman', 'Mi novia es una extraterrestre' o 'L. A. Confidencial', que le daría el Oscar a mejor actriz de reparto y reivindicó su talento. Se unió al productor Jon Peters y a Prince, con el que grabaría un disco. En el rodaje de 'Ella siempre dice sí' (1990) conoció a Alec Baldwin, que sería su nuevo marido en 1993. Tras rodar otra película juntos, 'La huida', en 1995 tuvieron una hija, Ireland Eliesse. Su matrimonio fue tormentoso. Se divorciaron en 2002 y libraron una guerra judicial por la custodia de su hija.

En la última década Basinger ha asentado su vida familiar junto al peluquero Mitchell Stone con quien convive desde 2014. Ha aparecido en títulos como 'Ocho millas', 'Lejos de la tierra quemada', 'Siempre a mi lado' o 'Celullar'. 'Cincuenta sombras liberadas', rodada en 2019, es su última película.

