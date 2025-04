Japón ya puede ver 'Oppenheimer': «Debería mostrar más el horror que producen las armas nucleares»

El pasado mes de octubre, el diario Japan Times se preguntaba si Oppenheimer sería estrenada en Japón. Y recordaba que, hace exactamente una década, el ... estreno de 'Invencible', la película que cuenta la vida del prisionero de guerra torturado por los japoneses Louis Zamperini, fue cancelado por la presión de políticos conservadores que veían con malos ojos la brutalidad con la que se representaba al país del Sol Naciente. El ansia imperialista nipón también ha sido retratado en toda su crudeza en las vecinas China y Corea, pero ahora el problema es el opuesto: «¿Está Japón preparada para aceptar el relato de quien creó la bomba que arrasó Hiroshima y Nagasaki?», se preguntaba hace dos semanas Kyoko Heya, presidenta del Festival Internacional de Cine de Hiroshima.

Aparentemente, sí. Ha costado, pero 'Oppenheimer' ya se puede ver allí. La cinta de Christopher Nolan se estrenó el pasado viernes con ocho meses de retraso, con carteles de advertencia sobre el contenido en algunos cines, y más expectación por ver cuál es la reacción de los espectadores que por el filme en sí. Y hay opiniones para todos los gustos. La propia Heya la considera «muy americacéntrica». Pero, a pesar de que en un inicio tuvo dudas sobre la conveniencia de proyectarla en Hiroshima, ahora aboga porque la gente vaya a verla. «Me gustaría que, gracias a la película, las armas nucleares vuelvan a ser un tema de debate», afirma.

Nagasaki e Hiroshima tras el ataque con bombas atómicas. EFE/AP

En cualquier caso, el interés estaba sobre todo en conocer la reacción de los pocos supervivientes que aún quedan de los únicos ataques con bombas atómicas sobre población civil de la historia. Algunos de esos 'hibakusha' ya la han visto, y parece que no han salido decepcionados. «Quiero que la vea todo el que pueda», coincidía Terumi Tanaka, que tenía 13 años cuando 'Fat Man' se llevó por delante la vida de cinco de sus familiares en Nagasaki, en declaraciones al Japan Times.

Ahora, a los 91 años, advierte de que «hemos entrado en una era en la que la gente no cree que estas armas pueden afectarles» y, por eso, considera que 'Oppenheimer' es un buen recordatorio de que no tiene por qué ser así. No en vano, algunos ya han desempolvado el botón rojo tras la invasión rusa de Ucrania.

Ampliar El científico asiste a una prueba nuclear, en un fotograma de la película.

No obstante, otro de los supervivientes, Kunihiko Sakuma, se muestra más crítico y echa en falta que la cinta incida más en las trágicas consecuencias que provocaron las bombas de las dos ciudades niponas, en las que murieron más de 200.000 personas.

Es lo mismo que sostiene el exalcalde de Hiroshima, Takashi Hiraoka, que critica que «no se muestra suficiente el horror de las armas nucleares». A pesar de ello, Sakuma cree que es mejor verla, «ya que hace muy fácil entender cómo se produjo la bomba atómica, algo que todos deberíamos conocer».