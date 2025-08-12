Henry Cavill, Russell Crowe y Dave Bautista encabezan el esperado rodaje del remake de Los Inmortales

D.H. Martes, 12 de agosto 2025, 11:50 Comenta Compartir

El mundo del cine se prepara para el regreso de una de sus franquicias más icónicas, Los Inmortales, Highlander, 1986. El clásico tendrá un remake de alto voltaje con Henry Cavill (Superman, The Witcher) como Connor MacLeod, Russell Crowe en el papel del sabio Ramírez, y Dave Bautista como el temible villano Kurgen. La actriz emergente Marisa Abela también formará parte del reparto.

La nueva versión será dirigida por Chad Stahelski, responsable de la exitosa franquicia John Wick, prometiendo una actualización con grandes dosis de acción, mitología y épica. El guion está a cargo de Ryan J. Condal (co-creador de La Casa del Dragón) y Michael Finch (John Wick 4).

El rodaje dará inicio en septiembre de 2025 en distintas localizaciones del Reino Unido y Hong Kong, apostando por una puesta en escena internacional que abarcará desde las Tierras Altas escocesas del siglo XVI hasta la actualidad en Nueva York y Asia.

El argumento renovará la premisa original: una raza secreta de inmortales condenados a combatir entre sí a lo largo de los siglos, donde la decapitación es la única forma de morir y “solo puede quedar uno”. El clásico de 1986, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, dejó huella a través de varias secuelas, series y una banda sonora impresionante, de la mano del grupo británico Queen; ahora, la expectativa crece ante este nuevo reinicio que buscará conquistar una nueva generación de fans.

La presencia de Henry Cavill, Russell Crowe y Dave Bautista, junto al equipo creativo de John Wick, sitúa a este remake de Los Inmortales como uno de los grandes eventos cinematográficos para 2027, aunque los detalles definitivos y nuevos anuncios de reparto seguirán alimentando la expectación en los próximos meses.