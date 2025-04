«La animación es uno de mis géneros favoritos y siempre he tenido una especial predilección por las óperas primas. Es una obra maestra»

« ... Ahora estoy probando el yoga aéreo. No soy fan de los gimnasios y ésta es la mejor forma que #he encontrado de practicar deporte»

3 Escapada Sexta comunidad autónoma en calidad de vida Principado de Asturias

«Fui este verano con mis perros y un grupo de amigas. Increíblemente no había estado nunca antes y me culpo por ello porque me fui totalmente enamorada de esa tierra. Perfecta para volver y perderse»

4 Canción Del álbum 'American Life' (2003) 'Love Profusion', de Madonna

«La de horas que he pasado en mi cuarto cantando, bailándola… soñando con parecerme un poquito a Madonna. Bailaba 'Vogue' de bebé»

5 Medio de transporte Sano, ecológico, sostenible y económico. Bicicleta

«Me da mucho gusto montar en bici. Sentir el aire, observar el paisaje… me hace sentirme libre e independiente»

6 Perfume Ha perfumado la infancia de tres generaciones Nenuco

«Para el día a día. Me encanta su olor a limpio y fresco. Cuando tengo una ocasión especial voy alternando perfumes, todos frescos y ligeros»

Redes sociales @nataliademolina Instagram

«A veces fantaseo con no tenerlas. De twitter me salí hace años, por suerte. Me manejo con Instagram para estar en contacto con la gente»