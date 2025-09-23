HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La actriz Alba Flores ha presentado 'Flores para Antonio' en el Festival de San Sebastián. EP

Alba Flores recupera la figura de su padre: «Hoy sabemos que a la gente no hay que estigmatizarla por consumir drogas»

La actriz salda cuentas con la memoria de su padre, el cantante Antonio Flores, junto a su familia en un documental estrenado en San Sebastián

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:47

Alba Flores (Madrid, 1986) ha tardado treinta años en atreverse a hablar con su familia de la vida y la muerte de su padre, Antonio ... Flores, que falleció cuando ella era apenas una niña. 'Flores para Antonio' es el título del documental dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta que ha visto la luz en el Festival de San Sebastián.

