«No hay otro camino que entender al otro»

Espectáculo multidisciplinar, espectáculo de danza, una oda a la inclusión y a la diversidad. Baile y rap...Teletransporta al espectador a la isla de Pandataria, ... a la que es desterrado todo aquel que no encaja en la sociedad. Es una obra muy ecléctica que viene a hablar de la sociedad que vive marginada. Un espectáculo que presenta una problemática con la que cualquiera puede sentirse identificado y que lejos de haberse quedado en el pasado, continúa presente en nuestros días.

Cayetana Guillén Cuervo confiesa, sin pudor, que ama a Mérida. Y la ama por una cuestión obvia de legado. Fue el primer escenario que pisó con cinco años, cuando su madre hizo en el Teatro Romano la obra 'Julio César'. En esa época, tenía el pelo cortado a lo 'cazo', no se sabía muy bien si era un chico o una chica. Cuenta que a su madre siempre le preguntaban que por qué le teñía el pelo, lo tenía exageradamente rubio. En esas, le colocaron un traje de romano e hizo de paje. Esa fue su primera experiencia en el mundo de las artes escénicas. Y fue en las piedras del Teatro Romano. Desde entonces procesa un amor infinito a este escenario. Dice también que lleva toda la vida queriendo bailar con Chevi y por cuestiones de fechas y de agenda, hasta ahora no ha sido posible. Y solo le bastó mirar a los ojos a Chevi y preguntarse qué es lo que a los dos les interesaba y querían contar. De qué querían hablar. Y acordaron hacerlo sobre abrazar la diferencia, de entender las razones del otro, de mirar a los ojos al otro y comprender qué le pasa... En definitiva, de la empatía, del amor con mayúsculas.

'Pandataria' es un espectáculo que habla de historias reales, de mujeres expulsadas, expatriadas, exiliadas... Habla de gente diferente, de gente disidente expulsadas también de la sociedad. Es una obra que, además, habla de la palabra transformadora, de cómo la palabra de diversa gente en el mundo ha podido cambiar vidas. Confiesa que ha tenido mucha suerte de rodearse de los mejores para llegar a esta isla, pisarla con sus huellas y descubrir otras huellas que son muy importantes para poder ofrecer un espectáculo distinto, que es un grito a la diversidad y al amor.

–¿Qué ha ocurrido para que, ahora sí, pueda bailar con Chevy tras tanto tiempo?

–Llevo queriendo bailar con Chevi Muraday desde hace ya 20 años. En todo ese tiempo ha bailado con Marta Etura, con Aitana Sánchez Gijón y con Juana Acosta. Y digo ¡Yo me voy a morir! Pero es que nunca hemos tenido las fechas a la vez. Es un proyecto difícil. Un proyecto de este tipo implica año y medio de mi vida junto a Chevi Muraday. Llevamos dos años. Y yo combinando cosas. Pero a partir de ahora 'Pandataria' va a ocupar mucha parte de mi vida. Porque es una gira. Son todos los fines de semana de un año y medio de mi vida, además de lo que haga entre semana. Entonces claro, las cosas hay que pensarlas bien porque yo estoy educada en el compromiso absoluto y voy a hacer este espectáculo hasta el último de sus días y no lo voy a dejar jamás colgado. Entonces tengo que pensar bien en qué momento de mi vida puedo lanzarme a una aventura así. Hasta llegar aquí han pasado ya dos años. Y ahora falta el recorrido, una vez que sea el parto en Mérida, que es muy bonito que el estreno mundial sea en este Teatro Romano y en este festival. La función se llama 'Pandataria' porque es una isla al norte de Italia donde se desterraba a las mujeres patricias en época de Séneca, de Nerón, de Calígula. Escribieron la ley 'Iulia de Adulteris' y con ella ya pudieron expulsar a las mujeres 'adúlteras', cuando en realidad expulsaban a las mujeres que hacían sombra a los hombres que tenían o que estaban en el poder. Muchas generaciones de mujeres murieron ahí. Fue una forma de silenciarlas porque incomodaban a algunos. Fueron mujeres valientes.

–¿Es Mérida el mejor sitio para arrancar?

–Sin duda, Mérida es el mejor sitio para estrenar la función. Es más, los textos se han escrito sabiendo que el estreno de la obra iba a ser en Mérida. Son textos escritos ahora, contemporáneos. Son textos escritos este último año para el estreno en Mérida. El hecho de irnos a la época romana para buscar una historia que tuviera que ver con las piedras de Mérida es precisamente por eso. Mérida ha tenido que ver mucho en el contenido, porque los textos se han escrito pensando en el estreno.

–¿Qué le gustaría dejar de usted en este 'Pandataria'?

–El mundo, ahora mismo, es diversidad. Y el que no lo ve, tiene que abrir los ojos. Porque no hay otro camino que entender al otro,

abrazarlo, entender sus razones, entender y abrazar su diferencia. Esa es la manera de convivir. Y de eso queríamos hablar. Entonces ¿qué dejo yo que no dejaría otra persona? Yo creo que, precisamente, el mensaje de la función.

–Su compromiso no es algo nuevo, le viene de lejos.

–Yo soy una activista de la diversidad igual que lo soy de la cultura en profundidad. Lo soy en mis amigos que me rodean, lo soy en mi forma de vida y lo soy a la hora de lanzar una reflexión desde el hecho artístico encima de un escenario. Eso me parece muy importante. Me interesa hacer reflexionar, me interesa alimentar el espíritu crítico, me interesa la posibilidad de cambiar un punto de vista y yo creo que esta función sacude de la cabeza a los pies. Por eso tiene tanta implicación para mí. Quiero que todo eso esté en mi trabajo. Creo que 'Pandataria' tiene mucho de eso y de mí.