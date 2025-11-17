HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'Cuánto, cuánto, cuánto'. RTVE

Famosos multiuso

Crítica TV ·

Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos

Boquerini .

Boquerini .

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Cantante, a tus canciones, actor a tus papeles o corrupto a tus corruptelas. Antes esto era así, pero las teles se han provisto de famosos ... multiuso, personajes que valen para un roto y para un descosido, siempre que se les pague lo suficiente para equilibrar sus finanzas, para salir en sus programas. Basta con que se sea un famosillo con necesidades económicas para que aparezca una televisión que le ponga a competir en un concurso de cocina, a sobrevivir sin medios en una isla desierta o a participar en una aventura hasta del fin del mundo. Nos debe encantar esto de ver a un famoso(a) en apuros, y sí, es que somos muy morbosos, y más si hay 'tomate' entre ellos. Creo que parte del gran fracaso de 'Cuánto, cuánto, cuánto' ha sido que en el concurso participaban los famosos, mientras los elegidos entre el público como concursantes eran convidados de piedra. Y esto al margen de que a nadie le interese saber cuánto mide un metro o pesa un gramo, y perdonen la ironía.

