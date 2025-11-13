Badajoz acoge el estreno de 'Te protegerán mis alas', la película que rinde homenaje a los misioneros salesianos Cines Conquistadores proyecta este trabajo del cineasta Antonio Cuadri, que regresa a la gran pantalla con una emotiva producción basada en hechos reales que aborda la inmigración

La ciudad de Badajoz acoge este fin de semana el estreno de 'Te protegerán mis alas', la nueva película del director Antonio Cuadri que rinde homenaje a los misioneros salesianos.

El film, que en Extremadura se estrenará de manera exclusiva en el cine Conquistadores, está basado en la novela homónima del salesiano José Miguel Núñez e inspirada en hechos reales.

El cineasta Antonio Cuadri regresa a la gran pantalla con esta emotiva producción que aborda el drama humano de la inmigración y la labor que realizan los misioneros.

Premiada en festivales nacionales e internacionales, este trabajo cuenta con un reparto encabezado por Ibrahima Koné (en el papel de Wentinam), Nacho López, Daniel Ortiz, Alejo Sauras y Favour David, y con la producción de Ulises Producciones y Odeón Media Entertainment, en colaboración con Salesianos María Auxiliadora y Misiones Salesianas. Distribuye Maravillas Films.

'Te protegerán mis alas' es un relato de esperanza, de pasión y de libertad, de superación y de fe en las personas. El film cuenta la historia de Wentinam, un niño huérfano que sobrevive en las calles de Kara, Togo, rodeado de oscuridad y la miseria hasta que encuentra un horizonte en la 'Ciudad de los Muchachos' y el apoyo de un misionero español salesiano. Su destino cambia cuando, tras conocerlo, le ayuda a salir de la pobreza y la violencia. A partir de entonces inicia un camino hacia la redención y un futuro mejor. Unidos por una profunda amistad, Wentinam emprende un arriesgado viaje hacia Europa, cruzando el Estrecho como muchos inmigrantes, con el deseo de llegar a Sevilla para encontrarse con su amigo.

Se trata de una historia dura y real, pero que conduce al espectador por los caminos de la esperanza, el saberse acompañado y sostenido por otros cuando uno está perdido y sin rumbo. Habla sobre lo que supone el descubrimiento del amor como el impulso más grande para no desfallecer e intentarlo todo.

