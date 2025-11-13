HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Badajoz acoge el estreno de 'Te protegerán mis alas', la película que rinde homenaje a los misioneros salesianos

Cines Conquistadores proyecta este trabajo del cineasta Antonio Cuadri, que regresa a la gran pantalla con una emotiva producción basada en hechos reales que aborda la inmigración

Tania Agúndez

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

La ciudad de Badajoz acoge este fin de semana el estreno de 'Te protegerán mis alas', la nueva película del director Antonio Cuadri que rinde homenaje a los misioneros salesianos.

El film, que en Extremadura se estrenará de manera exclusiva en el cine Conquistadores, está basado en la novela homónima del salesiano José Miguel Núñez e inspirada en hechos reales.

El cineasta Antonio Cuadri regresa a la gran pantalla con esta emotiva producción que aborda el drama humano de la inmigración y la labor que realizan los misioneros.

Premiada en festivales nacionales e internacionales, este trabajo cuenta con un reparto encabezado por Ibrahima Koné (en el papel de Wentinam), Nacho López, Daniel Ortiz, Alejo Sauras y Favour David, y con la producción de Ulises Producciones y Odeón Media Entertainment, en colaboración con Salesianos María Auxiliadora y Misiones Salesianas. Distribuye Maravillas Films.

'Te protegerán mis alas' es un relato de esperanza, de pasión y de libertad, de superación y de fe en las personas. El film cuenta la historia de Wentinam, un niño huérfano que sobrevive en las calles de Kara, Togo, rodeado de oscuridad y la miseria hasta que encuentra un horizonte en la 'Ciudad de los Muchachos' y el apoyo de un misionero español salesiano. Su destino cambia cuando, tras conocerlo, le ayuda a salir de la pobreza y la violencia. A partir de entonces inicia un camino hacia la redención y un futuro mejor. Unidos por una profunda amistad, Wentinam emprende un arriesgado viaje hacia Europa, cruzando el Estrecho como muchos inmigrantes, con el deseo de llegar a Sevilla para encontrarse con su amigo.

Se trata de una historia dura y real, pero que conduce al espectador por los caminos de la esperanza, el saberse acompañado y sostenido por otros cuando uno está perdido y sin rumbo. Habla sobre lo que supone el descubrimiento del amor como el impulso más grande para no desfallecer e intentarlo todo.

