HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Dos visitantes observan la obra 'La marquesa de Villafranca pintando a su marido'. O. H.

El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

Los reyes inaugurarán la exposición que invita a profundizar en los estereotipos españoles y a recorrer más de 200 años de historia del arte de nuestro país

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 14:42

Comenta

El festival Europalia celebra este año su 30 edición con España y Francisco de Goya como claros protagonistas. Su programa, en el que participan más ... de 300 artistas de todas las disciplinas, tiene como eje central la exposición 'Luz y sombra: Goya y el realismo español', la primera muestra del pintor que se expone en Bélgica y que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el 11 de enero en el centro artístico Bozar, en Bruselas. Los reyes de Bélgica y España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el vice primer ministro belga, Maxime Prévot, serán los encargados de inaugurar la exhibición esta misma tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  4. 4 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  7. 7 Una hamburguesa que esconde un secreto dulce: el bocado viral que arrasa en esta pastelería de Badajoz
  8. 8 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  9. 9 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica