Hace casi un año, Google despidió a uno de sus ingenieros por asegurar que Lamda, una herramienta de Inteligencia Artificial ideada por la empresa, había ... desarrollado conciencia y que tenía sentimientos. Aquello quedó poco menos que en una extravagancia de un ingeniero que perdió su trabajo por desvelar datos confidenciales.

También hay quien defiende que las máquinas nos superarán en inteligencia y que podrían poner en riesgo incluso la supervivencia humana. Una especie de futuro similar a la de la película 'Terminator', en la que 'Skynet' provoca una guerra nuclear que acaba con buena parte de la población mundial. Los expertos llaman 'singularidad' a ese supuesto momento en que los ordenadores nos superarían. Entre los que hablan de este mundo apocalíptico está Eliezer Yudkowsky, uno de los pioneros de la Inteligencia Humana y firmante también de la carta que pide una moratoria de seis meses en el desarrollo de estos programas.

«Alarmismo injustificado»

«¿'Skynet'? ChatGPT y este tipo de herramientas no han tomado conciencia, son solo estadística avanzada. No es un ente consciente, eso es ciencia ficción», subraya Enrique Dans. El profesor Fernández-Madrigal se expresa en la misma línea: «Que la Inteligencia Artificial General nos supere no es el peligro».

«Está fuera de toda posibilidad, no es serio», insiste Eneko Agirre, que lleva trabajando en este campo desde 1988. «El alarmismo es como una nube de polvo que cuando se posa deja un resto que son los verdaderos problemas. En este caso, estos no son ni un futuro desolador ni que la inteligencia artificial vaya superar a la humana, sino la privacidad de los datos, la autoría de las obras o los sesgos de estos sistemas. Todos ellos se irán arreglando», asegura. «Nos han superado en el aprendizaje, pero la mente humana supone muchos más aspectos», subraya Álex Rayón, experto de la Universidad de Deusto.