Problemas de alcohol y aventuras extramatrimoniales. Lo que desvela el ADN de Beethoven

Ludwig van Beethoven es uno de los compositores más importantes de la historia. Su talento y fama fueron tales que fue el primer músico que ... pudo vivir de sus obras, sin tener que depender de los príncipes y aristócratas que ansiaban contar con sus servicios. Sin embargo, su prodigiosa carrera estuvo siempre acompañada de contínuos problemas de salud. Molestias gastrointestinales, ictericia y, el más conocido, su sordera. Comenzó a manifestarse cuando tenía 26 años y truncaría su carrera como intérprete, pero no como compositor.. Casi 200 años después de su muerte a los 56 años por una enfermedad hepática, un grupo internacional de científicos ha secuenciado por primera vez su ADN. Y han descubierto que el autor de la Novena Sinfonía tenía una predisposición genética hacia este tipo de dolencias y que sufrió hepatitis B. Ambos factores, junto a su abuso del alcohol, explicarían la enfermedad que acabó con su vida. Han descubierto algo más. Uno de los ascendientes paternos del músico tuvo una aventura extramatrimonial.

Para obtener estos resultados, los investigadores, entre los que se encuentran la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, analizaron ocho mechones de pelo procedentes de colecciones públicas y privadas en Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Descartaron tres de ellos, el más importante, el conocido como 'mechón de Hiller'. Esta muestra, desechada por pertenecer a una mujer y conocida así porque supuestamente el compositor Ferdinand Hiller, de solo 15 años, se la habría arrancado a Beethoven una vez muerto este, tiene relevancia porque análisis previos mostraban la presencia de veneno, lo que podría explicar los continuos problemas de salud del compositor. Comparando el análisis genético de las cinco muestras elegidas, todas ellas correspondientes a los siete últimos años de su vida, con el de personas vivas en la actual Renania del Norte-Westfalia, de donde procedía la familia de Beethoven, llegaron a la conclusión de que son «casi con certeza auténticos».

El objetivo era tratar de esclarecer las razones de estas dolencias. Para la pérdida auditiva se han sugerido varias explicaciones, desde la otosclerosis -una alteración de los huesos del oído medio- y la colitis ulcerosa -una inflamación del tubo digestivo- hasta enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis y el lupus. Los análisis de este estudio no identificaron una causa genética, pero los autores no descartan que en el futuro, gracias a la mejora de las técnicas de análisis, «el genoma de Beethoven revele pistas sobre la causa de su pérdida auditiva». Respecto a sus problemas gastrointestinales, tampoco encontraron evidencias en su ADN, pero descartaron que Beethoven fuera celíaco, sufriera intolerancia a la lactosa o tuviera el síndrome de colon irritable. De hecho tenía cierto grado de protección genética contra esta última.

Lo que sí han revelado los análisis es que tenía una predisposición genética a las enfermedades hepáticas y que sufrió hepatitis B al menos en los últimos meses de su vida. Causada por un virus, esta se puede cronificar y causar la muerte por cirrosis y cáncer de hígado. También tuvo dos ataques de ictericia, una enfermedad del hígado que se manifiesta en la coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos. Ambos factores -sus genes y la hepatitis-, unidos a su reconocido abuso del alcohol explicarían la enfermedad hepática que causó su muerte. «No podemos decir definitivamente qué mató a Beethoven, pero podemos confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección con el virus de la hepatitis B. Teniendo en cuenta el historial médico conocido, es muy probable que haya sido una combinación de estos tres factores, incluido su consumo de alcohol, actuando en conjunto, pero las investigaciones futuras tendrán que aclarar hasta qué punto estuvo involucrado cada factor«, concluyen.

Una 'aventura' amorosa en su ascendencia

En el rastreo del ADN del músico encontraron algo más. «A través de la combinación de datos de ADN y documentos de archivo, pudimos observar una discrepancia entre la genealogía legal y biológica de Beethoven», explican. Dicho de otra forma, una aventura extramatrimonial entre los ascendientes paternos de Beethoven.

El equipo estudió la genética de descendientes vivos en Bélgica, pero no encontraron coincidencias entre ellos. Algunos de estos comparten un ancestro con el compositor a fines del siglo XVI y principios del XVII, según estudios genealógicos, pero no coincidían con el cromosoma Y -el masculino y que se transmite de varón a varón- encontrado en las muestras de cabello auténticas. La explicación más probable sería que uno de los ascendientes masculinos de Beethoven sería fruto de una relación fuera del matrimonio. Aunque anteriormente se había planteado una duda sobre su abuelo al no aparecer este en los registros bautismales, no han podido precisar en qué momento tuvo lugar el 'affaire'.