El acelerador de partículas de Granada tiene, por primera vez, una fecha en el horizonte. La ministra de Ciencia anunció el viernes que el Gobierno ... prevé iniciar las obras del laboratorio en 2025. Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presidió en el Carmen de los Mártires la primera cumbre internacional de Ifmif-Dones, una reunión que sirvió para poner los pilares -económicos, administrativos, políticos- de la que será la mayor infraestructura científica de España.

- Se ha mantenido el primer encuentro con los países interesados en el acelerador. ¿En qué se ha avanzado?

- Es un gran avance tener a 16 países, incluido Japón, en una misma mesa hablando de qué vamos a hacer cada uno de nosotros para impulsar un proyecto mundial. Ahora los países van a ir concretando, a lo largo de las próximas semanas, de qué manera van a aportar. Hay países que van a aportar económicamente, hay países que contribuirán a través de sus propios centros de investigación o sus desarrollos tecnológicos e industriales. Estamos hablando de un proyecto de carácter mundial, de la investigación de los materiales que podrían soportar la energía de fusión, que es la que se crea dentro del sol y las estrellas. Ahora mismo, esto es ciencia ficción, porque no hemos logrado alcanzarlo, pero es una energía ilimitada, limpia, más barata, y sería un grandísimo legado que dejaríamos a las generaciones futuras.

- El proyecto estaba cerrado y se empezaba a construir al alcanzar el 75% de la financiación necesaria. ¿En qué punto estamos?

- Este proyecto tiene una inversión calculada de 700 millones de euros solo para su construcción, 50 millones más para su puesta en marcha y otros 50 para el mantenimiento. El compromiso que alcanzó el Gobierno para albergar la sede era aportar la mitad de esos 700 millones, 350. Hemos constituido un consorcio en el que hacemos una aportación al 50% el Gobierno de España y al 50% la Junta de Andalucía. Ahora mismo ya llevamos invertidos 32 millones: 16 por parte del Gobierno, en laboratorios que ya tenemos en marcha, y 16 por parte de la Junta, para los edificios que albergarán a la Universidad de Granada. He anunciado que el Gobierno de España ya tiene reservados 93 millones de la próxima senda de fondos Feder y, por tanto, la Junta hará lo propio. Entendemos que estamos asegurando ya la sostenibilidad financiera por parte de España. Por otra parte, de la otra mitad ya tenemos la adhesión de Croacia, el primer país que se anexionó. Me gusta destacarlo, porque inicialmente Croacia y España competían por albergar la sede, pero Croacia se ha sumado al proyecto con sede en Granada. Es de un simbolismo que se puede generalizar a lo que significa la agencia.

- ¿Podemos estar tranquilos? ¿Hay posibilidad de que no se construya?

- Nosotros ya estamos construyendo. En Escúzar, en dos terrenos distintos, ya hay obras en las que se trabaja en paralelo. Vamos a lanzar también un primer plan de recursos humanos para contratar hasta a 200 científicos, ingenieros y personal técnico, que son los que inmediatamente necesitamos en los próximos tres años. Esos son los trabajadores directos. A ellos hay que sumar los indirectos, como los que ahora trabajan en la obra. El cálculo es de mil empleos al año en torno a este proyecto, que tendrá 50 años de vida. En torno a Ifmif-Dones se crearán 60.000 puestos de trabajo y solo en la provincia de Granada 11.000. Seguro que podemos ir hablando de los próximos pasos, pero me gustaría dejar claro que ya hay pasos decididos que se han dado y se están consolidando en la Citai de Escúzar.

Presidencia del Consejo de la UE «España va a ostentar la presidencia del Consejo de la UE y tenemos al Ifmif-Dones como pata central en las conversaciones» Diana Morant Ministra de Ciencia

- ¿En qué fase entra el acelerador ahora?

- Los primeros pasos siempre son científicos. Es la comunidad científica quien llega a un acuerdo de que necesita una infraestructura de este tipo. La ciencia, hace tiempo, llegó a ese acuerdo. Hecho esto, éramos las administraciones públicas las que teníamos que dar nuestros pasos. Nuestro gran centro científico que ha estado en el núcleo de la infraestructura es el Ciemat, un organismo público perteneciente al Ministerio de Ciencia. La reunión de hoy (por el viernes) es un claro indicativo de que nuestra diplomacia científica está haciendo su papel. Hemos tenido presencia de 16 países aquí en Granada. En el segundo semestre, España va a ostentar la presidencia del Consejo de la UE y tenemos al Ifmif-Dones como pata central en las conversaciones que vamos a tener y que vamos a trasladar al resto de países. El Consejo de Europa es el espacio de la más alta representación política, donde vamos los ministros y ministras del área de Ciencia. Este año, seguro, vamos a dar pasos muy importantes en cuanto a asegurar la financiación. Desde luego, técnicamente el proyecto ya está en marcha.

- A nivel local se habla de que Granada estará situada en el mapa mundial de la ciencia. ¿Es así?

- Hoy el mundo estaba en Granada, y lo va a seguir estando. Estamos haciendo ciencia en mayúsculas y de carácter universal, para uno de los grandes objetivos que tenemos como seres humanos: obtener energías salvaguardando el planeta. Antes, los países ricos eran aquellos que explotaban yacimientos de petróleo o carbón, pero en el futuro los países ricos vamos a ser los que sepamos producir energía desde fuentes limpias. El Gobierno de España está trabajando de forma muy clara en la transición verde. Es una de las cuatro patas fundamentales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 30% de los fondos de recuperación se está destinando a las energías limpias y uno de esos grandes proyectos es el Ifmif-Dones, que es el proyecto científico más importante de nuestro país. Granada no es capital científica solo hoy, Granada viene siendo capital científica desde hace mucho tiempo. La Universidad de Granada es el centro que mayor financiación logró EN Andalucía para equipamiento científico: 7,1 millones de euros para ocho aparatos nuevos. Es un polo de investigación de primer nivel. Por ejemplo, con el Instituto Andaluz de Astrofísica o el Instituto de Biomedicina, que va a poder concursar al proyecto nuevo de financiación que ayer mismo anunciaba, el proyecto Fortalece. Somos un país consciente de que a través de la ciencia salvamos el planeta y creamos empleo de calidad. Lo más importante para decir a la ciudadanía es que sus hijos y sus hijas no van a tener que abandonar Granada para tener un futuro. Podrán tener un futuro en la ciudad donde tienen sus raíces.

Estabilidad para los investigadores «España estaba expulsando a la generación mejor preparada de nuestro país por los recortes y la austeridad» Diana Morant Ministra de Ciencia

- Hablaba del programa Fortalece. En una ciudad universitaria, con potencial investigador, uno de los problemas sigue siendo la falta de estabilidad entre los investigadores, sobre todo los más jóvenes. ¿Qué hace el Gobierno para tratar de solucionarlo?

- Lo primero que hemos hecho es reconocer que España no era un buen país para la ciencia, y hacer un diagnóstico claro de por qué. España estaba expulsando a la generación mejor preparada de nuestro país porque se le estaba aplicando una receta para la salida de la crisis financiera, la de los recortes y la austeridad, que no era la adecuada. Ahora estamos aplicando una receta radicalmente distinta: fondos públicos para garantizar el futuro de nuestro país. Estamos en los datos de empleo más altos de la historia de los últimos15 años, con más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social gracias a la reforma laboral. Estos cambios han incidido más en las mujeres y en los jóvenes, que eran los colectivos más vulnerables en términos de empleo. Uno de cada cuatro nuevos empleos de nuestro país se está generando en la ciencia y la innovación. Esto es un cambio de paradigma absoluto. Contribuimos con la mayor oferta pública de empleo para las universidades y los organismos públicos de investigación, convirtiendo los trabajos en estables. Luego, el trabajo que antes era temporal ha pasado a ser indefinido, algo muy importante para que los científicos no sean tratados como eternos adolescentes. Hemos sacado a los científicos de la precariedad y con esta inversión que hacemos desde el Ministerio de Ciencia, que maneja el presupuesto más alto de toda la historia, estamos generando oportunidades que no existían hasta ahora.

- ¿Cree que el Gobierno justificó debidamente la elección de La Coruña como sede de la agencia estatal de IA?

- Me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es que gracias a que tenemos un presidente que se llama Pedro Sánchez, la sede de la agencia de IA o la agencia espacial no van a ir sí o sí a Madrid. Por tanto, ya hemos roto con esa inercia que no contemplaba que organismos que se pagan con el dinero de todos los españoles beneficiaran a todos los territorios de España. En segundo lugar, hemos sacado de momento dos entidades. No me gustaría que se viera que ningún territorio es ganador o perdedor. Con estos dos procesos hemos sido capaces de hacer aflorar el ecosistema investigador e industrial de ambos sectores, tan importantes. Hoy estamos aquí 16 países, en España, para un proyecto que se va a construir en Granada, y van a trabajar en red con nosotros. Está Croacia, que competía con España para ser la sede, pero ha sido el primero que ha firmado la colaboración. Quiero asegurar a Granada que no vamos a desperdiciar ni un gramo de talento y, por tanto, esté donde esté la sede, Granada tiene un peso específico que no vamos a desaprovechar.

Agencia de IA «Quiero asegurar a Granada que no vamos a desperdiciar ni un gramo de talento y, por tanto, esté donde esté la sede, tiene un peso específico que no vamos a desaprovechar» Diana Morant Ministra de Ciencia

- Para no desaprovechar ese talento, ¿hay algo específico para Granada, algún organismo de otro tipo?

- Estáis acogiendo el Ifmif-Dones. Como ministra de Ciencia tengo que volver a insistir en que no pasemos por alto la oportunidad que está siendo para Granada y para España ser sede de un centro de investigación de carácter mundial. Nuestro total compromiso con Granada y reconocimiento a través de este proyecto y muchos otros. Son en torno a 450 millones de euros lo que ha recibido la provincia por parte del Ministerio de Ciencia en I+D, con proyectos de toda clase. El Instituto de Astrofísica, por su reconocimiento como centro Severo Ochoa, ha crecido un 70%. Se ha quedado pequeño el edificio y vamos a invertir en un edificio nuevo a través del CSIC con una inversión prevista de dos millones de euros. Hoy estoy en Granada, pero el Gobierno de España está todos los días en Granada.

- Se acercan las elecciones municipales. ¿Echa de menos esa etapa?

- Echo de menos mi casa. Muchas noches me despierto y sueño que corro por los pasillos y habitaciones de casa de mi abuela, que murió cuando yo tenía 14 años. Yo he dejado gran parte de mi corazón y mi alma en Gandía, que ha sido mi gran escuela política. Estaré siempre agradecida a los ciudadanos y ciudadanas de Gandía: escuchar, llorar, reír con los ciudadanos y crecer con ellos. Esto, más que echarlo de menos, es lo que llevo dentro y seguro que me hace ser una ministra que sigue escuchando a la calle.

Ampliar Diana Morant, en el Carmen de los Mártires. PEPE MARÍN

- Desde fuera, parece que la coalición ha vivido en una confrontación permanente. ¿Ha sido así?

- Vengo de un gobierno de coalición en un municipio, durante dos legislaturas. Los municipios y comunidades autónomas tenemos una larga trayectoria de coaliciones. Es verdad que en el Gobierno de España ha sido la primera experiencia de una coalición, además con minoría. Cada vez que en el Consejo de Ministros aprobamos una ley, luego tenemos que buscar una mayoría en el Congreso. Llevamos más de 200 iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso: Es un Gobierno que ha dado estabilidad y protección a la gente con tres presupuestos aprobados en tiempo y forma, que son más que en las legislaturas del PP incluso con mayoría absoluta. Hemos protegido a la gente en la pandemia, con instrumentos como los ERTE, las ayudas a los autónomos o el ingreso mínimo vital. La estamos protegiendo ahora frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y las subidas de los precios, con la bajada del IVA de la luz y el gas, la subida de las becas y el transporte público de cercanías gratuito. Hemos subido las pensiones para la gente mayor, hemos aprobado una reforma laboral que convierte el contrato indefinido en una forma de contratación que contrasta completamente con la receta del PP, que nos llevó al momento con mayor paro de nuestro país y al mayor abaratamiento de los despidos. Hemos sido un Gobierno que ha estado a las duras y a las maduras siempre al lado de la ciudadanía. No somos un Gobierno monolítico, tenemos voces distintas, pero hemos sido capaces siempre de ponernos de acuerdo para proteger a los ciudadanos.

- ¿Están preparados para dar imagen de unidad, cohesión, en la moción de censura?

- La moción de censura es un reconocimiento a un instrumento democrático. Son Vox, y el PP, que va de la mano de Vox, quienes tienen que demostrar cuál es su proyecto de país alternativo al Gobierno de España. Se van a confrontar los dos modelos. Por una parte, el PP con el señor Feijóo ha pasado de votar en contra en una moción de Vox a abstenerse. Los vemos cada vez más de la mano y entendemos que frente a una coalición progresista va a haber una coalición de la derecha y la ultraderecha igual que la ha habido en Castilla y León. Vamos a ver si se atreven en esta moción de censura a contar cuál es su receta, esa que nunca cuentan. Sabemos que para el señor Feijóo, cada ve que aprobamos una ley que reconoce al colectivo trans y lo protege, o que subimos las pensiones, o que hacemos una reforma para proteger a los trabajadores, molestamos a su gente de bien, o eso dice el señor Feijóo. Pero nunca nos cuenta cuál es la alternativa. Esta semana, el Gobierno ha aprobado por real decreto la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha permitido subir las pensiones de los mayores, rellenar la hucha que el PP esquilmó, y convertir el sistema en sostenible. El PP ya avanza que va a votar en contra cuando ni siquiera sabe de qué va el tema, pero no dicen lo que harían. ¿Cuál es la alternativa a los cien euros de más que cobra cada pensionista de media en nuestro país cada mes? ¿Los dos euros que cobraría con el PP? Eso se va a ver con la moción de Vox, cuáles son los dos modelos, o gobierno progresista o la coalición del miedo.