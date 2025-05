Los Lingotes estaban ayer eufóricos. No solo por sumar su cuarta victoria en Badajoz, sino por desfilar después de dos años muy duros. «Hace ... años que no disfrutábamos tanto del Carnaval de Badajoz y creo que le ha pasado a otras comparsas y al público. Será por los dos años que han pasado, pero al terminar el desfile nos daba igual el puesto, la sensación era de ilusión».

Lo cuenta Juan Luis Domínguez, de Los Lingotes. Este comparsero asegura que «es un orgullo ganar el primer año del desfile con el título de Interés Turístico Internacional». Aunque matiza. «Verte en la calle ya es un orgullo después de dos años muy complicados para todos».

«Hace años que no disfrutábamos tanto en Carnaval, no por el premio, sino por la ilusión después de dos años complicados» juan luis domínguez Los Lingotes

Los Lingotes han hecho historia una vez más. Lo lograron en 2007 al ser la primera comparsa de fuera de Badajoz que ganó en el desfile pacense. Los de Talavera la Real iniciaron una estela imparable porque las agrupaciones de otras localidades dominan el certamen desde entonces.

Aún se recuerda la primera victoria de Los Lingotes. Conquistaron el pasacalles con unos dragones que incluso abrían la boca. Tuvieron que esperar 10 años para repetir. En 2017, inspirados en Pakistan, iniciaron la tradición de cambiarse de vestido en medio de su coreografía y dejaron al público anonadado. En 2019 conquistaron el triplete con su impresionante montaje inspirado en China y en este 2022 ha sido la cultura egipcia la que les ha llevado a lo más alto. Su seña de identidad es sorprender.

Juan Luis Domínguez asegura que su fuerza es que están muy unidos. La directiva de Lingotes son un grupo de amigos «de toda la vida». Eso permite que los diseñadores del traje tengan mucha relación con la comisión de coreografía, «la jefa es mi mejor amiga», o con la música. «La niña que la hace tiene 20 años, es hija de una de las fundadoras de la comparsa, que falleció y para mi es una hermana. Somos así y creo que se nota».

Reconoce que estos dos años no han sido fácil. A título personal asegura que ha tenido momentos complicados, pero que la comparsa tenía claro que no podían salir de cualquier manera. «Había que seguir nuestro estilo y darlo todo». Han cambiado algunos materiales por problemas de suministro y buscando que el disfraz no fuese caro, pero «estamos muy contentos».

Domínguez también destaca que han tenido que trabajar mucho, y con mucha incertidumbre, tanto en la comparsa como en la Falcap, ya que él es miembro de la directiva de la federación.