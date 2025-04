Roban y queman el local de ensayo de la murga 'Ese es el espíritu': «pero no nos van a frenar»

J. López-Lago Badajoz Sábado, 11 de enero 2025, 19:57 Comenta Compartir

La murga Ese es el espíritu es un clásico del Carnaval de Badajoz y anoche unos desconocidos violentaron su local de ensayo en el polígono de El Nevero, donde primero robaron dinero y varios instrumentos y enseres personales y después, se supone que para no dejar rastro, prendieron fuego con el alcohol del botiquín. Todo ocurrió de madrugada, ha indicado a HOY José Alberto García, conocido en el ambiente carnavalero como 'pleura junior', ya que su padre también es murguero.

Según ha explicado, anoche tuvieron una reunión de la Federación de Artefactos en este local que está junto a otros locales que usan varias comparsas y la murga De Turuta Madre. «La reunión empezó sobre las nueve y acabó cerca de la una. Luego, sobre las cuatro de la mañana, pasaron unos compañeros de la comparsa Umsuka Imbali que ensayan al lado y no vieron nada raro, por lo que habría sucedido todo justo después. Con un coche con bola de remolque impactaron contra la puerta, pero no consiguieron abrirla a la primera y luego la forzaron. «Del interior se han llevado la caja de la Federación de Artefactos, sobre 90 o 100 euros, todas las botellas de alcohol, que serían unos 400 euros, una hucha de monedas con unos 80 euros y una guitarra. En la planta de arriba había más instrumentos que no nos han robado, como las tres guitarras, la caja y el bombo de la murga porque no han conseguido desbloquear esa puerta. Y luego han entrado en el baño, han ido al botiquín , han esparcido el alcohol de las heridas y han prendido fuego como para no dejar huellas. Por suerte la parte de arriba no se ha quemado pero está todo negro, lleno de hollín, y es un trastorno. Vamos a tardar unos cinco días en arreglar todo porque también ha ardido un horno, microondas, nevera y la instalación eléctrica», ha descrito este murguero.

Este ha sido el panorama que se ha encontrado uno de los integrantes cuando ha ido a las nueve de la mañana al local. En opinión de 'Pleura junior', el mayor destrozo es sentimental, ya que les han quemado trofeos, premios, papeles y recuerdos de un compañero fallecido. «Nos ha dolido más todo esto que lo material», ha reconocido. Además, entre los objetos perdidos ha ardido el repertorio que justo esta semana han empezado a ensayar, todo un contratiempo al no haber copia cuando falta apenas mes y medio para los carnavales. Sin perder el humor, el letrista ha minimizado las consecuencias al reconocer que «la presentación la verdad es que no me terminaba de gustar, así que habrá que hacer otra. El resto era el estribillo y los cuplés, pero hay tiempo».

Hasta el lugar de los hechos se ha acercado esta mañana la Policía Nacional para buscar pruebas que ayuden a encontrar a los autores. Y en cuanto hagan un balance de todo lo que les falta presentarán la denuncia, ya que de momento siguen despejando el local con la ayuda de otros compañeros.

Una murga con mucho recorrido

Ese es el espíritu es una murga muy conocida en Badajoz. Debutaron en el López de Ayala en 2005 como mimos, pero su primera gran actuación fue en 2007 cuando quedaron finalistas como unas desternillantes figuras del portal de Belén. Como elementos de Windows llegaron a ser quintos en 2012 y al año siguiente volvieron a alcanzar la final como bichos. El humor inteligente es su seña.

Se convirtieron en murga callejera en 2017 como rumanos hasta la actualidad, ya que en este 2025 piensan salir de nuevo pese a lo ocurrido anoche. «Saldremos a cantar a la calle con lo que tengamos, esto que nos ha pasado no nos va a frenar», ha dicho 'Pleura junior' esta tarde desde el local de ensayo.