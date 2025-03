Murgas callejeras en Badajoz: Sin amo, reglas ni horarios

Solo si eres muy de Badajoz sabes que Mosebey fue un coro que trascendió en los Maristas por los años ochenta. Con ese señuelo, una ... de las murgas callejeras más rodadas por el Casco Antiguo, la Agrupación Carnavalesca Callejera de Badajoz, se ha lanzado a difundir la música clásica mientras se afanan en encontrar un himno digno de este carnaval. Las únicas reglas son las suyas. Además de carcajadas, están consiguiendo que el público entienda que desde Bach a Bad Bunny todos tienen algo que decir. También aporta la gente, que sujeta su vaso de plástico como puede y acompaña a estos carnavaleros cuando entonan la marcha Radetzky.

Quienes acaban batiendo palmas al son de cualquiera de las murgas que pululan por calles y plazas de Badajoz ya pueden decir que forman parte de una fiesta entregada a la guasa, a la crítica social y que va más allá del espectacular desfile de comparsas del domingo o el tradicional Entierro de la Sardina del martes.

Las murgas callejeras no son las que participan en el concurso del López de Ayala y luego siguen con su repertorio fuera del teatro. Son las que no atienden normas ni suben a escenarios. No tienen ni que inscribirse en el Ayuntamiento y tampoco respetan el horario que ellas mismas difunden en sus redes sociales, sobre todo este año en que la lluvia lo condiciona todo. Ha llegado a haber murgas callejeras de dos miembros y este año las hay de entre seis y más de veinte componentes. Para que la libertad sea absoluta no optan ni a premio.

Este año hay 12 murgas callejeras, una cifra que aumenta poco a poco, por lo que esta presencia espontánea ha empezado a ser un distintivo más del carnaval pacense. La primera que se echó a la calle por libre fue la Agrupación Carnavalesca Callejera de Badajoz hace diez años. En 2015, como juglares, eran los únicos con un formato que mezcla música y teatro y que se acerca a los entremeses del Siglo de Oro. «Las murgas callejeras –señala Francis Lucas, uno de sus integrantes– aportan mucha vida a las calles y le dan poder a la gente para que participe, ya que esta fiesta no es solo disfrazarse, se pueden hacer más cosas. Ahora esto se ha convertido una especie de festival de murgas de calle y ver corros de gente cada pocos metros es un punto», analizaba este lunes el actor pacense, que este año hace de Luis Cobos junto a otros cinco personajes: Bach, Mozart, Beethoven, Leonardo Dantés y un reguetonero con 'flow' cuyo nombre oscila entre Daddy Bunny G. y Big Yonki.

La Callejera de Pardaleras tiene sus orígenes en Los Murallitas y arranca con la melodía de El Desaparecido de Manu Chao para presentarse como inmigrantes llegados de Marte, que ya ha sido colonizado por Elon Musk.

Espías, futbolistas, brujas... Las esquinas de Badajoz se convierten en improvisados escenarios donde estas murgas ajenas al certamen oficial cantan sus letrillas con la copa en la mano o fumando si se tercia. Casi ninguna va sobrada de ensayos, llevan chuletas si hace falta, el mensaje que transmiten es de pura diversión y ha habido años en que algunos han perdido la guitarra.

«Mucha gente está descontenta con el concurso y la calle nos da más libertad porque no hay parámetros como presentación, pasodobles, cuplés, estribillo... En la calle haces y deshaces, alargas el popurrí o haces más teatro. Aquí las personas están a un metro y les coges el punto tú a ellos y ellos a ti», explica a José, alias 'pleura', que con 'Ese es el espíritu' llegó a ser finalista en el López de Ayala, pero ya hace ocho años que decidieron actuar únicamente en la calle. Ahora son un sanatorio mental con diferentes diagnósticos a cada cual más disparatado.

La Murga Liberadora la componen solo mujeres que en este 2025 son espías rusas dedicadas a resolver casos de patriarcado. Se llaman todas Maricarmen y es el quinto año consecutivo que se echan a la calle.

El resto son A Contragolpe (legionarios), Las Sospechosas (cuidadoras colombianas), 20 de Copas (Inteligencia artificial), Ahora es cuando (futbolistas), Krma (vikingos), los Camalotes del Guadiana (vigilantes de seguridad), La Castafiore (la dama blanca) y La Galera (brujas).

La esquina de La Cubana, Puerta Pilar, la Plaza Alta, los soportales de Juan Carlos I, Círculo Pacense, Correos, Plaza de España o el antiguo Teatro Menacho (perfumería Arenal) son solo algunos de los puntos donde el carnaval no oficial sigue sonando cada vez con más gente escuchando.