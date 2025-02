Así son las seis murgas finalistas del concurso del Carnaval de Badajoz

La combinación más probable. La quiniela más repetida ha sido la correcta y las seis agrupaciones más previsibles son las que han conquistado la final ... del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz 2025. Son Marwan, Rimas y leyendas (Muraniños), Los Camballotas, Los Water Closet, Los Chungos y Al Maridi.

Por contra se quedan fuera del teatro el viernes de Carnaval los vigentes campeones, Los Mirinda, que no han convencido al jurado con su montaje de niños pequeños y Las Chimixurris que han vuelto al certamen tras un año de ausencia, pero que antes del parón era un grupo prácticamente fijo en las finales.

La decisión del jurado no era sencilla. Hay tres agrupaciones que, según las quinielas de los aficionados, van por delante: Marwan con su IA, los raperos y Menacho y sus Water. Al Maridi también parecía un claro finalista por su calidad y Los Chungos han dado una lección de fuerza con su familia real en semifinales.

La presencia de Camballotas estaba más en el aire, pero han entrado en la final dejando fuera al resto.Más allá de las agrupaciones más típicas de final (Chimixurris y Mirindas), también se quedan atrás murgas que han gustado mucho este 2025 como De Turuta Madre. Su personaje de Javier Milei ha sido un bombazo y los aficionados tenían ganas de más. No podrá ser. Tanto a ellos como a Yo no salgo, Dakipakasa y Los Lingartos habrá que buscarlos en la calle. Mención aparte merecen estos últimos que, con su sociedad de la nieve debutaron en las semifinales con soltura. Se espera mucho de esta murga joven en el futuro.

En cuanto a las finalistas, así son las seis mejores murgas de 2025:

Marwan, echar humor a la calidad

Murgan es una de las murgas que aspira a todo este año. Es una de las mejores agrupaciones en cuanto a música y voces, pero solía pinchar al hacer reír. Este año, sin embargo, han elegido un buen tipo y han apostado por ser más divertido, lo que combinado con su calidad habitual puede ser una combinación letal.

Son androides con inteligencia artificial. El traje sorprende e incluye una máquina de humo que expulsan cuando están pensando, en el estribillo. Al montaje se suma que le sacan jugo a los chistes con la IA y son buenos en las partes sentidas del repertorio.

Rimas que aspiran a ser leyenda del concurso

La murga que fundió a Los Niños y a Los Murallitas tiene uno de sus mejores repertorios, a la altura del año de jediondos. Son raperos, llevan un ritmo vertiginoso y tienen muchos juegos en los que implican al público. Unos puntos que pueden darles su segunda victoria.

Su pase en semifinales ha sido muy sólido y pueden levantarle los pies del suelo a quien quieran, como dicen en su repertorio. Su actuación de 22 minutos se hace muy corta. Lo dan todo, se les nota al final y la intensidad llega al público. En su segundo pase han apostado por pasodobles muy políticos y han colado un cuplé de los que se cantará dentro de unos años con recuerdo al alcalde Miguel Celdrán.

Los Camballotas, al borde

Los Camballotas han elegido el tipo más arriesgado del año, son suicidas en el puente real. La elección de traje, junto con un repertorio que no es tan potente como el de monjas o borrachos, ha hecho que los de Olivenza estuviesen al borde, pero no del puente sino de caerse de la final. No estaban en todas las quinielas y tuvieron problemas para recordar la letra en semifinales, pero están dentro y seguro que aprovecharán la final para ajustar cuentas.

Lo mejor son sus juegos de palabras y su despedida en la que se califican como la voz de los que callan.

Acho, Menacho, que vienen los Water

Los Water tienen tres premios, pero hace siete años de su último triunfo. Ojo porque vuelven a estar a su máximo nivel. Han elegido un tipo que les beneficia como general Menacho con sus soldados. Es muy local y le sacan el máximo partido al estilo Water, es decir, con giros surrealistas y mucha guasa.

Su estribillo ya está marcado a fuego entre los aficionados con el «Menacho, ach, acho, acho, acho, acho» y además se trata de una murga muy capaz de darle una vuelta al repertorio en la final y no fallar una coma.

Los Chungos

Este año Los Chungos vuelven a superarse. Son la familia real encabezada por el rey Felipe y la reina Letizia, pero tampoco faltan Juan Carlos I, Sofía, la princesa y la infanta o Froilan, todos con gran nivel de caracterización e interpretación.

Con más teatro que letras, con más sorpresas que repertorio y hablando mas que cantando Los Chungos han hecho un buen pase de semifinales que puede meterles en la final. Lejos quedan los chiquillos sindicalistas para los que se pedía la final por lo que podrían improvisar. Son irreverentes pero saben competir.

En su pase ha llevado Bárbara Rey por sorpresa, Letizia se ha cambiado de vestido, Felipe ha dado un discurso, ha habido banderas entre el ignacio y ha salido un hijo secreto de Juan Carlos I de Abu Dabhi. Vamos, que no les ha saltado nada. Han alegrado a un teatro que empezaba a dejarse llevar por el cansancio y el frío. Se espera que logren lo mismo en la final.

Al Maridi

Por último siempre hay que tener en cuenta a Al Maridi, una murga prácticamente fija en las finales y con cinco primeros premios en unos pocos años. Este 2025 son una orquesta y suenan impecables, aunque estar sentados y el montaje en general no saca su mejor versión.

En su pase en semifinales Al Maridi, que sabe bien cómo competir, ha tirado de tablas para meterle chispa a su orquesta. Ha potenciado a Mingo Cáceres como director porque es lo que más ha conectado con el público y se sale en este 2025. Además presentaron un gran pasodoble pidiendo un segundo 25 de marzo, un nuevo levantamiento del pueblo extremeño ante los problemas de la región. Critican el exceso de protagonismo de Madrid en las noticias.