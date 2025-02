Dos pelotazos en una noche, el camalote contra el convento

Dos pelotazos en una noche. Si alguien pensaba que estaba todo dicho en el concurso de murgas del Carnaval de Badajoz 2024, este ... viernes cambio de opinión. Cuando el río suena (Muraniños) con su camalote y Los Camballotas como convento de monjas se perfilan como grandes favoritos para este año.

El primer pelotazo fue para Cuando el río suena. La murga de Chiqui y Regaña tiene un éxito este 2024. Son Guadito, el monstruo del Guadiana formado por camalote, nenúfar y basura. El disfraz es genial y, como es habitual en este grupo, le sacaron punta con un ritmo vertiginoso.

Sus pasodobles son humorísticos, uno a las murgas y otro con una broma sobre la policía. Cantaron los mejores cuplés hasta ahora sobre el Badajoz y las alcantarillas y regaron toda su letra de pullas a lo que ocurre en la ciudad.

Su popurrí son unos minutos de olvidarlo todo y reírse con ganas, especialmente con la mención a la UME o la letra al comercio del Casco Antiguo. De hecho se perdió una parte de la letra porque el público los interrumpió con aplausos en pleno repertorio. Dedicaron un precioso homenaje señalando a las estrellas a la periodista de HOY Miriam F. Rua que siempre valoró mucho a esta agrupación.

Cuando el río suena dio un golpe de autoridad y obró el milagro, ahora Badajoz no quiere que quiten el camalote.

Pero no fue el único milagro de la noche. Los Camballotas cerraron la noche y crearon varios conversos. Los Camballotas salieron a la palestra para reventar todas la quinielas una vez más. Su actuación como monjas con una madre superiora poseída está a la altura de sus borrachos del año pasado. Y ya es decir.

Su actuación fue la que más risas ha sacado del público en todas las preliminares. Su madre superiora es el personaje del año y no se pueden perder su letra a Sor Clara o al ministro de Economía.

Los Espantaperros, más soeces que venenosos

La noche arrancó con Los Espantaperros con sus Kiko Veneno. Una buena idea pero no cuaja del todo, optaron más por el insulto que por la acidez.

Con su serpiente enroscada en el cuerpo tenían la oportunidad de tirar de ironía y sátira para dar un buen repaso a la actualidad, pero se centraron mucho en el Carnaval y en las descalificaciones directas. Caca, culo, pedo… Y por favor, murgas, la princesa Leonor es una cría, vamos a dejarla en paz.

Y lo de soeces no es porque me haya tocado recibir en sus letras que es legítimo. Por cierto, me encanta Portugal.

Yo no salgo salió a continuación y mira, te comento, tiene uno de los personajes del año. El cuñado definitivo. Sus componentes tienen que salir agotados de la actuación porque no callan. Sus parrafadas lanzando sentencias sobre la vida y la actualidad lograron la ovación del público.

Yo no salgo carga de letra y temas hasta sus pasodobles en los que tocaron el concurso y la actualidad política con mucha acidez. Pero lo mejor es su popurrí, delirante. No se pierdan este año, de ninguna manera, el audio que le mandan a su cuñado.

Escusaos y Charramangueros mejoran

Tras el descanso llegaron de Valverde de Leganés Los Escusaos. Son subastadores, una idea distinta. Suenan mucho mejor en su segundo año.

Los Escusaos subió la puja y muchísimo en un solo año. Desde sus okupas a los subastadores ha pasado un año pero parece un mundo. Esta murga ha dado un gran salto y se trata de gente joven que tiene mucho por delante.

Sorprendieron por la contundencia y calidad de sus pasodobles, especialmente el dedicado a la ludopatía, una plaga en su generación. Desde luego van por buen camino. Solo un consejo, son muy jóvenes para caer en chistes de suegras. Vamos a darle una vuelta más que podéis.

Los Charramangueros también dieron una buena noticia al concurso. Han mejorado mucho con respecto a su triste pase del año pasado como «Los Valientes». Este año son aplicaciones informáticas y, gritan y desafinan con ganas, pero tienen energía e intención.

Sorprendió, para su juventud, algunos puntos como la letra a los atracos en Badajoz o a los problemas del tren. El disfraz es sencillo, pero resultón y lo han aprovechado.

En una noche con muchas murgas punteras, se esperaba que las actuaciones de Los Escusaos y Los Charramangueros se hiciesen largas, pero fueron sorpresas agradables. A seguir remando.