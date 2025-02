Así hemos narrado el cuarto día del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz

22:05

Los Espantaperros, más soeces que venenosos

Espantaperros ha abierto la cuarta y última preliminar del concurso de murgas de Badajoz con sus Kiko Veneno. Una buena idea pero no cuaja del todo, han optado más por el insulto que por la acidez.

Con su serpiente enroscada al cuero tenían la oportunidad de tirar de ironía y sátira para dar un buen repaso a la actualidad, pero se han centrado mucho en el Carnaval y en las descalificaciones directas. Caca, culo, pedo… Y por favor, murgas, la princesa Leonor es una cría, vamos a dejarla en paz.

Y lo de soeces no es porque me haya tocado recibir en sus letras que es legítimo. Por cierto, me encanta Portugal.