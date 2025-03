Abel Sansinena, de la murga Los Water, se casa disfrazado de Menacho

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 7 de marzo 2025, 15:54 Comenta Compartir

¡Menacho murió un 11 de marzo de 1811 defendiendo a Badajoz de los franceses pero se ha casado este 7 de marzo de 2025! en el Ayuntamiento de Badajoz. El milagro temporal se ha dado gracias a Abel Sansinena, de la murga los Water Closet, que ha celebrado su boda llevando su disfraz de este Carnaval de Badajoz 2025.

Los Water Closet, que llevan 21 años en el concurso de murgas, sorprendieron este año con un tipo muy local e histórico, son el general Menacho y sus soldados durante la defensa de Badajoz en 1811. La propuesta, divertida y con mucho ritmo, les valió el cuarto puesto en el concurso y lucir el estribillo más popular del año que dice: «Menacho, acho, Menacho, acho, acho, acho, acho, acho. No me digas que no, es un estribillo de Badajoz».

La vuelta de tuerca es que este tipo quedará grabado también en la vida de Abel Sansinena, el murguero de los Water que interpreta al general porque este viernes ha decidido casarse vestido con el traje de la Guerra de la Independencia. Con ese atuendo ha salido este mediodía del Ayuntamiento de Badajoz donde le esperaban sus compañeros, también vestidos con el traje de la murga además de familiares y amigos. Tanto él como la novia han recibido un baño de confeti de sus invitados y se han hecho una foto de familia muy especial en las escaleras de acceso.

Los Water son una de las murgas mas queridas del Carnaval de Badajoz. Se trata de un grupo de amigos que se conocen desde la infancia, varios de ellos son hijos de murgueros veteranos. Han ganado el certamen en tres ocasiones: como hijos de superhéroes, dictadores y dioses.