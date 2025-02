Los trajes gratis de 'El prestao', otra manera de disfrazarse este Carnaval

Hace una semana que la túnica del Papa cuelga en una de las perchas del escaparate de 'El prestao'. Este es uno de los disfraces ... que un vecino del Casco Antiguo ha llevado al local que la Fundación Atabal tiene desde el año pasado en la calle Virgen de la Soledad de Badajoz. Una pieza que espera tener una segunda oportunidad durante este Carnaval de Badajoz.

Allí se abrió hace varios días la puerta al 'Ropero de Carnaval', una campaña que busca ofrecer una alternativa sostenible a una fiesta donde los disfraces son los protagonistas.

«Nuestra idea es concienciar a la población del inmenso gasto y consumismo que hacemos con estas celebraciones, y el impacto medioambiental que conllevan», explica uno de los técnicos de Atabal, Quercus Morales.

Por economía y sostenibilidad fue Yeri Herrera hace unos días a 'El Prestao'. No buscaba nada en concreto, entre la treintena de trajes que en apenas una semana han recibido en la fundación, Yeri no sabía si disfrazarse de maga, dama medieval o payaso, que fue el que finalmente se llevó. «Fue difícil elegir porque los tres me estaban bien, pero me llevé el más gracioso. Estoy encantada con esta propuesta porque me parece muy valiosa ya que impulsa un Carnaval más sostenible», sentenciaba contenta porque este año se ha ahorrado el dinero del disfraz, donde invierte una media de 15 euros.

Para disfrazarse de payaso, o de cualquier otra cosa, los usuarios del ropero de Carnaval no solo se pueden llevar el traje, también tienen a su disposición todo tipo de complementos, desde gorros y diademas hasta pelucas o gafas, y no es necesario llevarse el conjunto completo.

Donaciones

La campaña de disfraces, que empezó hace una semana en el local, no es un trueque. «Se trata de que las personas donen los trajes que tienen en casa y que ya no utilizan. No hace falta que sea un intercambio, esto no funciona como un trueque, aquí pueden venir solo a donar o solo a recoger», matiza Morales.

Entre los disfraces que más han recogido están los de judo y los infantiles de animales, como mariposa, ratita, tigre o rana. Precisamente estos últimos son los más buscados, sobre todo por los padres que tienen hijos en edad escolar. «Algunos nos han escrito preguntándonos por algún traje en concreto. Muchos de los que tenemos son infantiles porque se los hacen para las actividades del colegio», explica el técnico de Atabal, que cuenta que ya han dado algunos de muñeca o mariposa.

Esta iniciativa, pionera en la ciudad, ha generado curiosidad entre los pacenses, que se detienen en el escaparate al ver los trajes expuestos rodeados de mensajes para crear conciencia.

Pese a que ellos solo se dedican al préstamo de utensilios, han hecho una excepción estos días ya que según El Prestao la celebración del Carnaval genera 50 toneladas de basura, y la mayoría de purpurinas que decoran las telas de las confecciones carnavaleras están fabricadas con plásticos no biodegradables. Esta premisa es lo que les ha hecho poner en marcha este programa, que solo se realizará hasta el primer fin de semana de fiesta.

«Cuando se desechan se acumulan en el medio ambiente, en ríos y océanos, afectando a la vida marina y sus ecosistemas», leía Clara en uno de los letreros que decoraban el escaparate.

Ella y su amigo Fran buscaban un disfraz para el fin de semana. «He conocido la iniciativa por redes sociales, y hemos venido a ver si podemos encontrar algo, pero también queremos informarnos para traer algo», contaban los jóvenes.

Aunque son pacenses, esta pareja no es muy carnavalera, por lo prefieren algo sencillo para poder salir el sábado. «Hemos estado mirando y hay cosas muy chulas, el problema es que queremos salir en grupo y no hay disfraces como para ir todos con la misma temática», subrayaban.

Además de disfrazarse, ellos también quieren deshacerse de algunos trajes que tienen en casa, porque cuentan que lo importante en Carnaval es no repetir el disfraz de años anteriores. «Cada año compras cosas nuevas pero después no quieres repetir y vas acumulando prendas que ya no te pones y que aquí les podemos dar salida», zanja.

En este modelo de economía colaborativa que ha puesto en marcha esta entidad no es más que una manera de llevar a la sociedad el intercambio que muchos familiares o amigos realizan para estos días.

«El trueque o las donaciones han existido siempre y creemos que es a lo que tenemos que volver para evitar la situación de crisis ecosocial en la que nos encontramos», cuentan contentos desde Atabal porque a diario acuden gente en busca de disfraces.

«Se trata de que las personas donen los trajes que tienen en casa y que ya no utilizan», dice Quercus Morales

«Somos miles de personas las que participamos en Carnaval y la industrial textil es de las más contaminantes y la huella ecológica que deja sobre el transporte, porque la mayoría de los trajes que ya nos llegan confeccionados vienen desde muy lejos», afirma Quercus convencido de que esta medida ayuda a reducir el impacto medio ambiental.

El requisito para donar un traje es que se encuentre en buen estado. No importa que sea un disfraz antiguo o esté descolorido, lo importante es que se pueda usar y esté limpio.

«No queremos un textil que esté roto porque ya sabemos que en Carnavales muchos se olvidan de cuidar la ropa que llevan».

Una iniciativa que a días de que de comienzo el Carnaval ayudará a muchos pacenses a encontrar su disfraz para el fin de semana, que será hasta cuando en El Prestao estarán recogiendo trajes.