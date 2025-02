¿Cuándo es el Carnaval de Badajoz 2025?

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Miércoles, 11 de octubre 2023 | Actualizado 03/02/2025 17:29h. Comenta Compartir

El Carnaval de Badajozcomenzará el día 28 de febrero y terminará el día 9 de marzo de 2025, con una duración de 10 días. Un año más la ciudad se pone sus mejores galas para recibir a gente de ámbito internacional. La ciudad se colma de alegría, color, jolgorio, música y bailes. Todo acompañado de la famosa gastronomía pacense.

Falta un poco menos para la celebración de la competición de las murgas en el teatro López de Ayala. Siempre empieza semanas antes de la gran fiesta y gracias a eso se sabe que llegará con anterioridad. Se espera una entusiasta participación como el resto de años.

La fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2011, espera ansiosa llenar las calles de sus desfiles infantiles que dan la bienvenida y una despedida tétrica y fugaz al marimanta, el cual arrastrará los problemas del año y será purificado mediante el fuego y se llevará con sus cenizas todos los males sufridos para posteiormente librar la carga de penas a los asistentes.

Los vecinos pacenses no imaginan quién presidirá el pregón de esta celebración. Aún no se sabe quién se dirigirá a los asistentes desde el luminoso balcón del Ayuntamiento de Badajoz, en la Plaza de España. El año pasado José Mota deslumbró en su papel de pregonero dando la bienvenida a la festividad y, aunque no se conozca al sucesor, no cabe duda de que sorprenderá.

Arte del Carnaval

El concurso de cartel aún sigue en marcha por lo que no se conoce la nueva cara que anunciará la llegada del Carnaval a la ciudad pero, como de costumbre será una explosión de colores que transmita las facetas variopintas, maximalistas, divertidas y culturales de la ciudad en esas fechas. Otros años lo han protagonizado numerosos monumentos, como la Torre de Espantaperros, el Puente de Palmas, el Puente Real Puerta de Palmas junto a composiciones con animales, arlequines, payasos y paisanos disfrazados. Algo que siempre destaca es la manera en la que aparece en alguno de ellos el famoso antifaz, simbolo por excelencia de la celebración pacense.

Aún faltan unos meses para quitarle el polvo a las capas, instrumentos y estandartes pero los más inquietos pueden pasarse por el Museo del Carnaval, un centro que documenta con detalle la celebración de la fiesta. Este sitio, nutrido de la generosidad de distintos grupos, recorre la vida del Carnaval a lo largo de décadas y adentra a los visitantes en la música y estética de esos días tan explosivos. El centro se encuentra en el Edificio de la Poterna del Baluarte de Santiago Plaza de la Libertad frente a Tubasa.

La ciudad recibirá los gritos y cánticos de todo tipo en las zonas más concurridas que son el centro de la misma y las zonas aledañas.