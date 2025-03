Estas son las puntuaciones detalladas de todas las comparsas del Carnaval de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 3 de marzo 2025, 19:50 Comenta Compartir

La victoria de Cambalada fue amplia en el desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz 2025. Los de Badajoz, con su inspiración japonesa y modernista, superaron en casi 13 puntos a Moracantana y Los Colegas, con los que compartieron podio. Es el dato que revelan las puntuaciones detalladas de todas las comparsas que ha publicado el Ayuntamiento este lunes.

Los datos muestran que Cambalada cerró el pasacalles con 886,3 puntos, mientras que Moracantana (el pirata Davy Jones) sumó 873,92. Estos piratas malditos casi empataron con los terceros, Los Colegas de Miajadas. Los únicos cacereños en el desfile lograron 873, 08 puntos, menos de un punto de diferencia con Moracantana.

Caribe, como ejército de colibrís mayas, fueron cuartos con 868,2 y Los Lingotes de Talavera, con un traje hindú, quedaron en quinto puesto algo por detrás (860,42 puntos).

Fue la música y la coreografía la que dieron la victoria a Cambalada. Los japoneses quedaron por detrás de Moracantana y Los Colegas en puntos por disfraz, pero superaron ampliamente a los otros dos en el resto de categorías.

En concreto el jurado valoró con 321 puntos el disfraz de Cambalada (tema, complejidad, vistosidad, maquillaje y gorro) mientras que le dieron 382 puntos a Moracanatana y 349 a Los Colegas. La brecha de los japoneses con el resto en música y coreografía, sin embargo, es inmensa. Sumaron 270 puntos en sus bailes (coordinación, complejidad, vistosidad y creatividad), 17 más que Moracanatana y 12 más que Los Colegas. En música sumaron 294 puntos (ritmo, complejidad, conjunción y creatividad). Son 14 puntos más que los Colegas y 57 más que Moracantana.

Penalizaciones

Este 2025 se han producido menos penalizaciones que en otras ediciones. Es posible que tenga que ver con el nuevo sistema de medición de los tiempos. Desde esta edición se usa un cógido QR para controlar que las agrupaciones solo usen una hora, el tiempo que tienen como máximo para completar el recorrido.

Aquelarre, con sus ratones del flautista de Hamelin, quedaron en el 21 y sí fueron sancionados por exceder el tiempo en el primer tramo (perdieron 1 punto). La Movida (cultivadores de té) perdieron 4 puntos por el tiempo para quedar en el 28. Stanmajaras restaron 2 puntos por tiempo con su Zaragutia mora y Los Legendarios 1, también por tiempo.

Veinte puntos perdieron Achikitú con sus conejos por considerar que había una persona en el desfile que no llevaba disfraz. Guasanga en su debut también fueron sancionados con 7 puntos por el tiempo y Kiwahira con un. Finalmente a los Superkk se les quitaron 1.000 puntos al no llevar diferenciado el cuerpo de baile y el de música. Esto es normal, ya que se trata de una comparsa humorística que no encaja en los canones de las demás, aunque desfila en esta categoría sabiendo que serán penalizados.

Estas son todas las puntuaciones detalladas de las comparsas 2025: