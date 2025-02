Así se comprarán las sillas de los desfiles del Carnaval de Badajoz

El Ayuntamiento anunció la semana pasada que este año se podrán comprar de forma anticipada, y a través de Internet, las entradas para tener ... silla reservada en los desfiles de comparsas infantil y de adultos del Carnaval de Badajoz 2025. La novedad interesa mucho a los aficionados, que hasta ahora solo podían garantizarse una silla acudiendo al recorrido horas antes del pasacalles. Por el momento, sin embargo, no hay fecha para adquirir los asientos, aunque sí se sabe cómo será el sistema.

No hay fecha para a venta de sillas porque el contrato aún no se ha adjudicado. La semana pasada se cerró el plazo para que presentasen ofertas. El Ayuntamiento pidió 7.300 euros de canon para esta gestión. Solo se ha presentado una empresa, que ofreció 8.500 euros por realizar esta tarea, Romian Producciones. En los próximos días se resolverán los trámites. Si no hay inconvenientes y se adjudica a esta empresa, se anunciará entonces cuándo y en qué web se podrán reservar los asientos.

El pliego de condiciones del contrato, eso sí, adelanta cómo debe ser la venta anticipada. La empresa pondrá a la venta el 80% de los asientos por Internet. Estarán numeradas por calles, secciones y gradas con sus filas y asientos, por lo que los aficionados podrán comprar una silla o varias concretas. De hecho la web deberá mostrar un gráfico con colores para ver dónde se ubican los asientos, si están reservados.., como cuando se compran entradas en un teatro. El contrato municipal exige que la web sea adecuada para la venta masiva de entradas sin colapsarse.

El resto de sillas que no se pongan a la venta online (un 20%) se venderán 'in situ' el mismo día del desfile. Habrá cobradores en las zonas del pasacalles. La empresa también podrá ejercer la venta anticipada presencial instalando una caseta de venta de localidades de sillas y tribunas. Esta última posibilidad es opcional y no se sabe dónde estaría.

Los precios sí están cerrados. Las entradas en grada cuestan 6 euros en el desfile infantil y 9 en el de adultos. En silla son 5 y 7 euros.

Dónde estarán

Las sillas y las gradas se instalarán, según el concurso, en el itinerario de los dos desfiles y se trasladarían si hay cambios.

En concreto el pliego de condiciones establece que en el desfile infantiles, el viernes 28 de febrero, se colocarán sillas desde el inicio del desfile en avenida de Europa hasta final del recorrido en Plaza Minayo. En total 370 metros en las dos aceras. Además habrá gradas en dos puntos de la avenida de Europa.

En cuanto al gran desfile del domingo 2 de marzo, habrá sillas desde inicio del desfile en la avenida de Santa Marina hasta final del recorrido en la Plaza Dragones de Hernán Cortés. Serán 1.100 metros en las dos aceras. Habrá gradas en Segura Otaño y la avenida de Europa.