A las cuatro menos diez de la tarde caía una fina lluvia sobre las calles de la capital pacense, con el suelo mojado a los ... miembros de Pio Pio comenzaron a desfilar a pocos minutos de las cuatro en este viernes del Carnaval de Badajoz. Los erizos aceleraron el paso, pues aunque al comienzo del desfile dejó de llover el cielo auguraba una tarde de lluvia que no fue según lo previsto.

A primera hora era fácil encontrar un hueco en la avenida de Europa, pocos eran los pacenses que se atrevieron a salir a la calle. Ramona Morán fue de las primeras en llegar, otros años no puede ponerse en primera fila y este año no sé quería perder el desfile. «Me gusta mucho ver a los niños. La ilusión que traen en sus caras y las ganas que le ponen. Vengo porque me gusta ya que no tengo ningún familiar en comparsa», contaba.

A sus ocho años Diego tampoco quiso perderse el desfile infantil de Comparsas. Él fue con sus padres para ver a su amigo que desfilaba con Los Pirulfos. « Yo no estoy en comparsa pero me gustaría porque los trajes son muy chulos», decía el pequeño que iba disfrazado de explorador.

La lluvia hizo acto de presencia en varias ocasiones a lo largo de la tarde, pero no evitó que finalmente los pacenses se echarán a la calle a vivir su fiesta grande. «No podía quedarme en casa sabiendo que mi nieta desfila. Así que si sale el desfile aquí estaré llueve o truene», decía Mercedes Redondo.

Para Jesús Rodríguez fue una suerte que la lluvia fuese escasa y respetase a las 44 comparsas que pusieron el inicio al Carnaval 2025. «Sería una pena haberlo suspendido porque prácticamente no ha llovido nada y la gente tiene ganas de fiesta», decía este hombre mientras desfilaban las comparsas.

Para él cada año son más numerosas y aunque sabe que eso es bueno para el Carnaval de la ciudad confiesa que cada año duran más tiempo y se le hace más difícil verlas todas.

Adelantar el desfile

Para que no ocurra como en años anteriores que el desfile Infantil se solapa con el pregón el Ayuntamiento de Badajoz adelantó media hora el desfile infantil. Esto unido a la mayor velocidad de las comparsas desfilando por la lluvia, que comenzaba a caer de forma esporádica, ha hecho que él desfile termine este año alrededor de las ocho de la tarde, media hora antes de que Carolina Yuste saliera al balcón del Ayuntamiento a inaugurar la que para muchos pacenses es su semana grande.

Entre las comparsas que han desfilado este viernes ha sorprendido la Kochera con un traje de casino y una coreografía donde bailaban alrededor de sillas. Anumba inició su pase saludando en chino y los de Vaivén, ganadores hace dos años con sus Inuits ha representado el drama de Blade Runner. La película de Ryan Goslinh se ha colado en el Carnaval de Badajoz.

Mientras, los vigentes campeones han aparecido como guerreros del Colibrí con un traje muy colorido, algo muy diferente a lo que suele hacer Caribe que despertó los aplausos del público a su paso.

Un desfile en el que es cada vez más común ver a comparsas inspiradas en festivales de música, que levantan los vítores y aplausos del público que ha aguantado y animado a los carnavaleros más pequeños pese a que la tarde ha estado desapacible.