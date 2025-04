Los artefactos aceptan que el Ayuntamiento de Badajoz les tramite el permiso para circular en Carnaval

Los artefactos llegaron ayer a un acuerdo con el Ayuntamiento para tratar de salvar el escollo que, a diez días de la fiesta, les impediría ... circular por la calle durante el Carnaval de Badajoz. Ante la negativa de los carromatos a estar inmovilizados y solo poder moverse en los desfiles, el Ayuntamiento les ha ofrecido gestionar el informe de los vehículos para obtener el certificado de reforma de importancia y la posterior revisión de la ITV, y poder circular sin cortapisas durante los cinco días de fiesta.

Este examen también sería más flexible que lo exigido inicialmente, ya que no valoraría los elementos decorativos, es decir, el disfraz de los vehículos. Solo se tendrían en cuenta las añadiduras funcionales como la escalera, los voladizos o el cambio de posición de la matrícula, pero no si la carrocería va revestida, por ejemplo, con césped, pladur o paja.

De ser así, solucionaría el problema de cara a futuras ediciones, porque permitiría a los artefactos trabajar en un proyecto diferente cada año sin necesidad de pasar anualmente la revisión de la reforma de importancia.

La solución alternativa llegó ayer a las tres de la tarde de la mano del concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, quien se ha comprometido con los artefactos a que a partir de mañana un ingeniero visite las naves donde se guardan los vehículos para hacer el respectivo informe de cada elemento incorporado, y después citarlos a todos para que pasen la ITV, una revisión que es obligatoria para tener el certificado.

¿Quién lo va a pagar?

«Lo único que nos ha pedido es que abramos nuestras naves para que revisen los artefactos y que los llevemos a pasar la ITV el día y la hora que nos digan. ¿Quién lo va a pagar? No lo sé, pero desde luego nosotros no», detalla quien está poniendo voz a los artefactos después de que el pasado jueves conocieran la nueva norma que, hoy en día, considera ilegales al menos a 20 de los 30 artefactos que participarán en el próximo Carnaval.

«Los más interesados en demostrar que cumplimos todas las medidas de seguridad somos los propios artefacteros, no olvidemos que los que van en nuestros vehículos son nuestras familias y amigos», afirma Montesinos.

Por su parte, el concejal de Fiestas reconoce que, ante la imposibilidad de obviar la norma, «la solución pasa porque todos los carros tengan el informe de la reforma de importancia y lo que nos hemos ofrecido es a coordinar la tramitación para aligerarles la burocracia a los grupos, que están inmersos en los últimos preparativos de los artefactos y de sus disfraces».

El edil reconoce que hasta mañana no podrá calibrar el tiempo que hará falta para legalizar a todos los vehículos ni cuál será el coste, pero su voluntad –explica– «es que todos puedan estar en la calle porque son una seña de identidad de nuestra fiesta y eso hay que mantenerlo».

Los artefactos, pese a que creen que no hay tiempo para que todos los vehículos obtengan el certificado de reforma de importancia y conseguir después la revisión favorable de la ITV, que sería imprescindible para que la Policía Local firme la autorización con la que podrían moverse sin restricciones por la ciudad de viernes a martes de Carnaval, están dispuestos a darle un voto de confianza al Ayuntamiento.

No obstante, ya tienen permiso de la Delegación del Gobierno en Extremadura para concentrarse el próximo lunes en la plaza de España, en el caso de que no se avance en la gestión de las revisiones. «Vamos muy faltos de tiempo, solo quedan diez días para poder realizar esos informes. Por tanto, si en los próximos días no viéramos avances o solución favorable, la primera concentración será el 21 de febrero», adelantan.