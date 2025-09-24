HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Desfile comparsas 2025. Pakopi

Carnaval de Badajoz 2026

Abierto el plazo para el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Badajoz 2026: premio, fechas y requisitos

La obra ganadora se convertirá en la imagen oficial del Carnaval de Badajoz de 2026

Judit Molina

Judit Molina

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:31

El Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, ya se prepara para su edición de 2026 con la convocatoria del concurso para elegir el cartel anunciador oficial. El Ayuntamiento de Badajoz busca impulsar la creatividad artística y mantener viva la esencia de una de las celebraciones más emblemáticas de Extremadura.

Según ha informado el consistorio, el certamen está abierto a la participación de todos los autores, tanto nacionales como extranjeros, sin límite en el número de obras presentadas. Los trabajos deberán reflejar la tradición, el colorido y el espíritu del Carnaval pacense, y optarán a un primer premio de 1.500 euros.

Fechas y cómo participar en el concurso

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de octubre de 2025 a las 13:00 horas. Los interesados podrán entregar sus creaciones en la Concejalía de Ferias y Fiestas en horario de 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. También se admite el envío por correo o mensajería, siempre que la fecha de franqueo esté dentro del plazo establecido.

Las bases completas y los requisitos de participación están disponibles en la página web oficial del Carnaval de Badajoz, donde se detallan todos los aspectos de la convocatoria.

