Vox aprecia una «creciente inseguridad» en algunos barrios de la ciudad

Redacción CÁCERES. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El portavoz de Vox Cáceres, Eduardo Gutiérrez, alertó al Gobierno local de la «creciente inseguridad» en diferentes barrios de la ciudad.

«Una circunstancia que ha propiciado que un estudio de la UEx revele que el 72 % de los vecinos siente miedo en ‘la Conce’», subrayó.

En este sentido, Gutiérrez manifestó que, tras los últimos hechos violentos ocurridos en Aldea Moret y en la Plaza de la Concepción, se deben tomar «medidas inmediatas».

Así, insistió que «no es aceptable» que no se encuentre operativa la nueva oficina de policía, una construcción que se anunció en el anterior mandato socialista.

«Es un claro ejemplo de las gestiones del bipartidismo, gasto de dinero público sin ningún objetivo concreto. Sin embargo, para nosotros la seguridad ciudadana es una prioridad y por este motivo presentamos una moción en junio para mejorar la ratio de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad», añadió.

Para el concejal de VOX, «que ahora un estudio de la UEx revele que el 72 % de los vecinos de la Plaza de la Concepción tiene miedo es algo realmente inimaginable».