Las visitas guiadas de precio fijo pierden terreno ante el avance de los 'free tours'

«Cada vez hay más, es algo imparable», señala Milagros Rivas, guía oficial de turismo de Cáceres desde hace tres décadas. Se refiere a los ... 'free tours', esa modalidad de visita, extendida por todo el mundo, en la que el precio no está concertado y los turistas dan al final del recorrido la cantidad que consideran oportuna.

Los primeros 'free tours' se realizaron en Cáceres en 2016. Desde entonces, no han parado de crecer. En la actualidad, hay al menos cuatro empresas del sector y seis plataformas que promocionan estos itinerarios por la Ciudad Monumental de Cáceres. El avance de esta modalidad ha comido terreno a esas otras visitas convencionales, de precio fijo, las de toda la vida. Hay empresas que ofertan tanto 'free tours' como visitas con precio cerrado.

En líneas generales, las primeras suelen ser más cortas y brindan una visión más global del casco viejo. Las segundas son más extensas e incluyen la entrada a diferentes recintos interiores.

Ahora una sentencia novedosa del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres ha avalado los 'free tours', al señalar que, aunque esta actividad carece de regulación autonómica, «no está prohibida y está tolerada por la administración». El juez obliga en su fallo a la Junta de Extremadura a anular la sanción de 600 euros que puso a la gerente y CEO fundadora de la empresa TurismoTrujillo.es Actividades Turísticas por ofrecer 'free tours' sin especificar el coste del mismo previamente. Hasta ahora, y tras recibir diferentes denuncias, la administración regional había alertado a las empresas por carta que debían informar previamente a sus clientes del precio de esas visitas para cumplir lo estipulado en la ley.

Defensores y detractores

La sentencia (de abril) desmonta este requerimiento. La Junta asegura que trabaja «en la revisión y actualización de los decretos y normas que regulan la actividad, con el objetivo de adaptarlas a las nuevas formas de turismo».

Helen Martín es la responsable de Activa Tours, empresa con sede en Mérida que también trabaja en Cáceres, donde tiene cuatro empleados. Sus guías, expone, realizan 'free tours' (los hay incluso temáticos sobre escenarios de rodajes) y otras visitas con precio cerrado. Defiende que todos son guías titulados y que están contratados. El dinero de los 'free tours' no es para ellos. Va a parar a la empresa, que tributa por estos ingresos. Apunta que Activa Tours fue la primera que introdujo esta modalidad en la región. Ocurrió hace nueve años.

«En España solo se hacía en las ciudades más turísticas, en Sevilla y Barcelona. Yo desconfiaba al principio. Lo pusimos por probar, a modo de experimento. Y vimos que la gente responde y entiende muy bien el término. De hecho, hoy en día es una de las búsquedas recurrentes en Google cuando alguien va a visitar una ciudad. Busca alojamiento, qué ver y 'free tour'», resume Martín.

Pero no todo el mundo defiende esta modalidad. «Estamos en contra de que se arruine esta profesión», lamenta Rivas. Su opinión la comparten los miembros de la asociación Pasearte, compuestas por guías oficiales autónomos, que realizan sus recorridos con precio cerrado (10 euros por persona cuesta la ruta esencial). Sus ingresos sí dependen de la cantidad que perciben.

«Se trata de la dignificación de una profesión. Y una profesión no se puede limitar a lo que quiera darte el cliente. Su satisfacción no puede ser el termómetro que sirva para estipular un salario. No hay ningún profesional cuyo salario dependa íntegramente de lo que le den como propina sus clientes», zanjan desde el colectivo.