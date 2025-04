Turismo recibe nuevas denuncias ante la proliferación de 'free tours' en Cáceres

«Es competencia desleal; es un producto que no está autorizado», asegura un denunciante

Las últimas denuncias recibidas por la Inspección de Turismo de Cáceres son de un guía oficial, que prefiere mantenerse en el anonimato. «El problema es que estas plataformas tienen unas campañas brutales para captar clientes y nos quitan cuota de mercado. El cliente va a ese producto porque es barato y, en muchos casos, gratuito. Se publicitan como 'free'. Unos dan una propina y otros, no. Nos hacen mucho daño. Aunque son guías, algunos de ellos no tienen una formación específica sobre Cáceres. Los hay muy buenos y los hay muy mediocres», señala. «Se trata –prosigue– de una competencia desleal porque el 'free tour' es un producto turístico que no está autorizado por la Junta de Extremadura», agrega el denunciante. «Esto va a derivar en que, al final, todos hagamos 'free tours' porque, de lo contrario, nos vamos a morir de hambre. Pero estamos esperando a que haya una regulación por parte de la comunidad autónoma», comenta. En su caso, las visitas que realizan cuestan entre 10 y 15 euros por persona. «Y pagamos el 20 por ciento a Hacienda», recuerda. La legislación regional establece que entre las obligaciones de los guías de turismo está la de expedir factura o ticket a sus clientes.