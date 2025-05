La Virgen de la Montaña atrae también a los ateos El Novenario de la patrona moviliza en días festivos como el de ayer a todo tipo de personas que dedican un tiempo para cumplir con una tradición a la que pocos cacereños, no solo los católicos, escapan

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 2 de mayo 2025, 07:43 Comenta Compartir

Bebés en carrito, señoras y señores de edad, curiosos, paseantes, mochileros o turistas que echan un ojo. Mucha gente y no solo el cacereñismo 'de ... toda la vida' se acerca durante estos días a rendir honores a la patrona de la ciudad, llenando de caudal el río humano que atraviesa la calle Pintores, llega a la Plaza Mayor y avanza por la calle Arco de la Estrella hasta la concatedral, en donde la imagen de la Virgen de la Montaña apura sus últimos días de Novenario antes de que la procesión de subida la devuelva a su 'hogar'. ¿Quién se pasa a rendir honores a la patrona? Según Raúl Jiménez, estudiante cacereño en Béjar, «incluso los ateos o los no creyentes» acuden todos los años a renovar este ritual y a encontrar un momento de espiritualidad entre los muros de la concatedral. «Existe una gran devoción hacia ella, hay un amor grandísimo», señala. Él se reconoce devoto y creyente y este jueves se afanaba en sacar fotos de la imagen minutos antes de que empezara la eucaristía. Aunque no ha podido estar durante todos los días del Novenario, la noche del miércoles hizo el petate para aprovechar lo que queda.

La jornada de ayer, día festivo y puente para los más afortunados sirvió para que muchos aprovecharan para acudir a la concatedral, en una Plaza de Santa María en la que se iban formando filas de acceso para acceder al templo y cuyo trasiego no cesó. Es punto de encuentro de personas que hace tiempo que no se han visto, un momento para ponerse al día de los últimos acontecimientos. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visitaba también a la Virgen 72 horas antes de que regrese a su Santuario. «Yo vengo por la devoción de mi pareja, la acompaño e intento adivinar el color del manto que lleva la Virgen» Andrés Castellano Vistante «Incluso las personas no creyentes vienen, el amor hacia la patrona de la ciudad es grandísimo» Raúl Jiménez Devoto Además de la devoción, muchos se atreven a jugar a adivinar el color del manto de la patrona, que va cambiando cada día. En la puerta del templo Andrés Castellano le dice a su pareja, que se adentra en el mismo, unas palabras que parecen un código secreto: «azul, digo que va a ser azul». Se trata de una pareja que esperan sus dos primeras hijas en común (mellizas) y que viven separados por cuestiones de trabajo, él en Barcelona y ella en Cáceres. «Yo vengo por devoción de ella, y por eso elijo un color». Pedro Andrés se equivocaba del todo porque el manto que llevaba ayer la imagen de la patrona era el número 70, un mantón de Manila de fondo crema, con flores y chinos bordados en colores, confeccionado por las religiosas esclavas del Santuario hace 49 años. Fue donado por la torrejoncillana Isabel Núñez Llanos. La devoción fluía y algunas personas curioseaban en el puesto de merchandaising de la Virgen, situado en la Plaza de Santa María por tercer año consecutivo. Rosarios, postales, imanes, pulseras, abanicos y otros recuerdos pueblan el mostrador de esta caseta, una experiencia iniciada en 2023. Retorno El próximo domingo la imagen saldrá en procesión hasta la explanada del Santuario. La temperatura descenderá y dan lluvias para esa jornada. Antes de ese momento aún quedan algunos actos relevantes dentro del Novenario y dos mantos por descubrir. Hoy viernes y mañana sábado de 8 a media noche el primer día y de 8 a 23 el segundo tendrá lugar el besamanto de la Virgen, que consiste en acercarse a la imagen sagrada y besarla como una forma de expresar devoción y respeto. En el Palacio Episcopal se venderán las tradicionales roscas, un bocado típico para redondear estos tiempos de tradición.

