Los tunos rondan a 'la cacereña bonita'

«Somos un barrio único, con dos vírgenes y de gran talla, Fátima y la Montaña», destacaba este sábado en la parroquia de las calles ... Sanguino Michel y Plata de Osma un vecino del barrio dispuesto a no perderse lo que estaba a punto de venir. La Virgen de la Montaña ha sido protagonista, desde el martes, en la que era una nueva parada dentro del histórico circuito que la lleva por las diferentes iglesias y ermitas de la ciudad con motivo del centenario de su coronación. Tocaba un nuevo cambio, pero lejos de convertirse en una rutina, los cacereños se volcaron con la 'cacereña bonita'. Muchos minutos antes de la salida ya había personas esperando en la zona de los aparcamientos.

Los gritos, vítores, los cánticos volvieron a sonar con fuerza. La emoción se multiplicó en este nuevo tránsito, esta vez camino de la parroquia del Beato Marcelo Spínola, del Vivero. Allí permanecerá hasta el lunes. «No me lo he querido perder. Aunque no he podido venir a verla todos los días, porque vivo por la Plaza de Toros y me cuesta. Pero hoy no podía faltar». Daniel Jabato salta con energía desde uno de los asientos del exterior de la parroquia hasta el suelo. Nadie diría que tiene 85 años. Luce sonrisa, optimismo y un estupendo bigote. «Soy devoto. Le doy gracias a la Virgen porque me encuentro bastante bien. Le pido que me ayude a no caerme. A esta edad, si me voy al suelo estoy perdido», relata sin quitar la vista de la imagen ni separarse de su bastón. El espectáculo está a punto de comenzar en otra jornada intensa para los cofrades de la Montaña, que cargan a la patrona.

El Redoble

Hoy no ha sido una procesión más. Los sonidos fueron diferentes. Ha habido protagonistas secundarios, con los tunos de toda Extremadura que este fin de semana se concentran en Cáceres. Los actos conmemorativos del 40 aniversario de la fundación de la tuna de la Facultad de Veterinaria ponen a la ciudad en el centro del Certamen del Circuito Anual. Esta mañana han ofrecido sus rondas a la Virgen. Arrancaron con la popular 'Aurora' y levantaron pasiones y nuevos aplausos con 'El Redoble'. «No podíamos faltar. Cuando surgió la oportunidad de acompañar nos pareció estupendo. Ha sido muy bonito», relataba otro de los participantes, Pablo Brígido, ataviado con traje de faena. La ronda de los tunos extremeños a la Virgen de la Montaña puso el colofón a su estancia desde el pasado martes en Fátima. Eran las 11.02 de la mañana.

«Cuando abríamos a las cuatro y media, ya había gente esperando estos días para visitar a la Virgen de la Montaña» Diego Zambrano Parroco de Fátima

«La feligresía se ha volcado. Hemos tenido los cultos, y eran tres diarios, con la iglesia llena. Unas 600 ó 700 personas. A las que se añaden todas las que venían a verla desde el martes», analiza el párroco de Fátima, Diego Zambrano. Tal ha sido la respuesta, que por la tarde tuvieron que abrir una hora antes de lo previsto, a las cuatro y media. «Cuando llegábamos ya había personas esperando. Jóvenes, mayores, personas en sillas de ruedas...», sugiere.

Ampliar La imagend e la patrona ya en la parroquia del Vivero. J. REY

Uno de los que no ha faltado es Aurelio Tello, el veterano hostelero del Rincón de Europa, histórico bar del barrio. «Es un lujo haber tenido con nosotros a la Virgen. Cada día he sacado un ratito para venir a darle gracias». Matías Simón, que vive en Sanguino Michel, echa la vista atrás: «Hace 40 años fui yo al Santuario a casarme con la Virgen de testigo, ahora hemos tenido a la puerta de casa a la patrona», sugiere.

«La Virgen mueve muchísimo. El teléfono no deja de sonar. Nos dice la gente que esto debería repetirse más» Juan Rodríguez Parroco de Beato Marcelo Spínola

Entre los presentes también están Carolina Rodríguez, profesora jubilada, y su marido, Regino, que tiene 94 años y acude en silla de ruedas a despedir a la Virgen camino del Vivero. «Siempre se lo decía a los alumnos. Cómo no voy a creer. Cada vez que tenemos una duda, un problema o una dificultad, la Virgen siempre está. Vivimos en el barrio y no hemos dejado de venir a visitarla», se despide.

Toda una comitiva encara por Juan XXIII para dejar atrás El Perú y enfilar hacia el Vivero por la avenida de París. La llegada estaba prevista para la una y media, pero se adelanta. Cientos de personas acompañan a la imagen. Los apenas 900 metros que separan las dos parroquias incluyen alguna pendiente pronunciada para evitar las obras del agua de la calle Argentina. El único pequeño inconveniente se produjo a la entrada del Vivero, cuando se comprobó que la entrada era demasiado estrecha, lo que generaba problemas para acceder con las andas. En unos minutos se desmontaron y la Virgen de la Montaña entró casi a ras de suelo.

«Estoy asombrado. La Virgen mueve muchísimo. El teléfono no deja de sonar. Estoy abrumado. Creo que va a ser una multitud la que pase por aquí estos días», menciona en sus primeras impresiones Juan Rodríguez, párroco de Beato Marcelo Spínola. «Me dicen que esto tenían que hacerlo más veces en la cofradía, que debían acerca la patrona a la ciudad». «Viva la Virgen de la Montaña. Cáceres florece», se lee en un cartel a base de flores de papel y en el color azul celeste del manto de la Virgen.

Hasta el lunes por la tarde se podrá visitar a la patrona en el Vivero. Un grupo de 25 voluntarios se ocupará de su custodia. Este sábado por la tarde habrá una presentación para los mayores y las personas con alguna discapacidad, a las siete se rezará el rosario y luego se celebrará el triduo. Mañana domingo será el día de los niños bautizados este año y el lunes pasarán por allí los alumnos de cuatro colegios, el Vivero, Dulce Chacón, Licenciados Reunidos y Francisco de Aldana, y un instituto, el Hernández Pacheco.

«Bienvenida Santa Madre María de la Montaña. Estás en tu casa», es el mensaje que le han preparado en el lateral de la entrada al templo a la patrona. La siguiente parada será el martes 24 en la parroquia de San José.