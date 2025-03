La patrona recorre ya las calles de Cáceres en la bajada extraordinaria por su Centenario

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 5 de septiembre 2024, 19:53 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

El Cáceres más tradicional y devoto vive ya una jornada para el recuerdo. La bajada extraordinaria desde su santuario de la imagen de la ... Virgen de la Montaña para conmemorar el primer centenario de su coronación canónica deja este jueves un puñado de estampas inéditas y probablemente irrepetibles. Aún huele a verano y se sienten los últimos coletazos de un tiempo estival que en Extremadura no se da por terminado hasta que no pasa el 8 de septiembre, pero los cacereños se han movilizado para arropar a la patrona en este acto que no se volverá hasta dentro de un siglo.

El recorrido se ha iniciado a las 19.00 desde el santuario, con la imagen luciendo el manto que le regaló la asociación El Redoble. Se trata de primer trayecto hasta Fuente Concejo que se intenta hacer más veloz que la procesión del Novenario, en aproximadamente una hora. Ampliar La virgen lleva en la bajada el manto que le regaló la asociación El Redoble. Jorge Rey En ese punto es donde el alcalde entrega su bastón de mando simbólicamente a la Virgen, que lo mantendrá durante 40 días. Es a partir de ese momento cuando cambia el trazado habitual de la prcesión. Una de las mayores novedades es que el desfile pasa por Camino Llano, un verdadero símbolo del cacereñismo. Lo hace tras llegar por el Puente de San Francisco y encaminarse después hacia San Juan, Plaza Mayor y la concatedral de Santa María, en donde permanecerá solamente una noche. Galerías relacionadas Imágenes de la patrona por las calles de Cáceres Imágenes de la patrona por las calles de Cáceres (II) La patrona de Cáceres camina a hombros en una ciudad que se ha engalanado para la ocasión y que lo ha hecho a conciencia. La brigada de de Parques y Jardines colocó en San Marquino, la calle Clavellina y la calle San Pedro tres arcos florales. Estos incorporaron flores de papel confeccionadas a mano en los talleres 'Cáceres florece'. Se ha elaborado también con estas flores un tapiz de tres por tres metros que acompaña a la imagen en su recorrido por los barrios y que hoy se verá en la Plaza Mayor. El olor a romero emana del tramo que se encuentra entre la calle San Pedro y la propia plaza, ya que allí se ha esparcido esta planta aromática. Ampliar Salida desde el santuario. Jorge Rey Hace cuatro siglos que la Virgen de la Montaña está ligada a la ciudad. Fue el eremita Francisco Paniagua y el clérigo Don Sancho de Figuero los que promovieron el culto a esta imagen, una devoción que fue creciendo a partir de la construcción de la ermita en la sierra de la Mosca. La coronación canónica es uno de los Ritos litúrgicos católicos, instituido en el siglo XVII e incorporado en el siglo XIX a la liturgia romana, usado para resaltar la devoción por una advocación mariana y consiste en la imposición de una corona o coronas al icono o imagen escogida. es un proceso en el que hay que demostrar que una imagen concreta recibe un culto multisecular, es decir, que esa imagen haya movido desde muchos años, e incluso siglos atrás a los fieles a una veneración sincera a la Madre de Dios por medio de ese signo que es la imagen.

