La colección de mantos de la Virgen de la Montaña supera las 200 piezas

La colección de mantes de la virgen de la Montaña no para de crecer. En estos momentos el armario de la patrona cuenta ya con 205 plezas, aunque en las próximas semanas habrá una nueva

donación y el número seguirá en aumento. Durante en su estancia en la Concatedral de Santa María la Virgen ha estrenado manto dos días consecutivos. Ayer, lunes, antes del apagón, que obligó a cerrar las puertas del templo y a suspender las misas, la imagen lució el número 202, de color amarillo y con remates de pasamanería en color negro. Y el domingo la patrona llevó el número zea, hecho en terciopelo verde.

Ambas vestiduras fueron donadas el pasado mes de febrero y se da la circunstancia de que la autora es la misma: Marisa Antequera, cacereña afincada en Oviedo.

No sabe precisar Antequera con exactitud el número de mantos que ha confeccionado ya para la patrona, bien para donarlos ella misma o por encargo.

Marisa Antequera con uno de los mantos nuevos.

En la selección realizada por la cofradía de la virgen de la Montaña para este Novenario aparecen además otros dos mantos confeccionados por esta mujer. Se trata del número 176, de terciopelo rosa-malva. Y del número 140, elegido para el besamanto, que tendrá lugar durante los dias 2 y 3 de mayo. Es de color verde esmeralda.

Según Julita Herrera, camarera de la Virgen de la Montaña, desde la pandemia el número de mantos llegados hasta el Santuario con la firma de Antequera puede rondar el medio centenar.

«No sé cuántos mantos he donado a la virgen», asegura Marisa Antequera por teléfono. Cuando veo una tela que me gusta, pienso inmediatamente en hacer un manto a la virgen de la Montaña. llevo en los genes. Es algo que me encanta y disfruto haciéndolo», mantiene la autora. Nacida en Cáceres en 1945, es hija de Dioni Congregado, propietaria de la famosa tienda 'Modas Dio la primera boutique de ropa femenina que hubo en Cáceres.

«Me encanta ver a la virgen de la Montaña con mis mantos. La gente me pregunta si soy muy religiosa. Y yo respondo que no, que para los cacereños la Virgen es otra cosa», zanja Antequer manto que lució ayer la patrona lo donó en memoria de su cuñada, Argeme Regalado Tesoro.

La Concatedral de Santa Maria también se vio afectada ayer por el apagón. A mediodía cerró sus puertas y colgó un cartel informativo: «Ante la falta de suministro eléctrico y para evit accidentes por la oscuridad del templo, el mismo permanecerá cerrado temporalmente. Por el momento, se suspenden las misas programadas para esta tarde». Antes, por la mañana, la patros recibió la visita de los alumnos del colegio San Antonio y el Diocesano.

Este año la hermandad ha puesto en marcha una campaña novedosa. Al finalizar el Novenario rifará el rosario que la imagen ha lucido durante la procesión de bajada y lleva también dura estancia en Santa María. Es de filigrana plateada con cinco bolas de cristal verde por el año de la Esperanza. Las papeletas para participar en el sorteo (a un euro) se pueden compras caseta de recuerdos instalada junto a la Concatedral. El sorteo se realizará ante notario el 5 de mayo. El dinero recaudado se destinarà a la obra caritativa de la cofradía.

Por otro lado, mañana, miércoles, se llevará a cabo una recogida de alimentos para los más necesitados a favor del Banco de Alimentos. También será mañana la presentación de los niñe nacidos durante el último año ante la patrona. Por primera vez, este acto durará dos horas, de 16.30 a 18.30. Por la noche, a las 22.00 horas, cantará el coro Rociero. Y esta noche, martes, será el turnodel Redoble.

