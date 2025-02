Alonso Redondo, miembro de El Redoble y cofrade de la Virgen de la Montaña, dará el pregón del novenario

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 5 de febrero 2025, 11:36 Comenta Compartir

Alonso Redondo Iglesias, nacido en Cáceres en 1984 y miembro de la asociación folclórica cacereña El Redoble, será este año el pregonero del novenario de la Virgen de la Montaña. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración del Estado, Redondo es miembro de la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. Desde el año 2023 es su tesorero. Además, actualmente está estudiando Ciencias Religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 'Santa María de Guadalupe' de la Diócesis Coria-Cáceres y adscrita a la Universidad Pontificia de Salamanca.

También está vinculado a otras cofradías de la ciudad y ha formado parte de los órganos directivos de algunas de éstas, destacando su labor como exsecretario y hermano fundador de la Hermandad Universitaria de Jesús Condenado. También ha sido tesorero de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Según ha comunicado este miércoles la Junta de Gobierno de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de la Montaña, Redondo pronunciará el pregón que tendrá lugar el lunes, día 21 de abril, a las 20 horas en el Gran Teatro.

«No hay mayor honor que ser el pregonero de la Virgen de la Montaña. Ser el anunciador de su bajada a la ciudad es algo que he acogido y recibido con ganas, fe y entusiasmo», explica a HOY.

Redondo reconoce que recibió con sorpresa la petición de ofrecer el pregón. «Yo soy una persona anónima. Siempre he estado muy implicado en los actos de la Virgen pero desde un segundo plano. Por eso me lo tomo con mucho respeto y responsabilidad. Ahora ya lo voy asimilando», admite. «Para los cacereños, y en particular para un cofrade, la Virgen de la Montaña y lo que representa trasciente cualquier sentimiento. La relación del pueblo de Cáceres con su patrona es muy especial. Es la unión hacia una figura que para unos es la Virgen, para otros su madre...», agrega.

Este cofrade destaca su vinculación personal e institucional con la patrona de su ciudad. Como cacereño y como hermano de carga activo en la Cofradía de la Virgen de la Montaña, Redondo extiende su vínculo con la patrona por partida doble. «Estoy muy involucrado por mi papel dentro de la Junta de Gobierno, pero además, todos los cacereños nos sentimos hijos de la Virgen de la Montaña desde que nacemos, ya sea por tradición popular o porque se inculca a nivel familiar».

El Redoble y la Virgen de la Montaña

Por otro lado, Alonso Redondo es uno de los integrantes más destacados de El Redoble, donde lleva años tocando el laud. De hecho, también resalta el nexo de unión que existe entre esta agrupación y la Virgen. «El Redoble es la Virgen de la Montaña y la Virgen es El Redoble. Las dos constituyen una relación y una historia indisoluble. El grupo siempre ha estado presente en todos los actos relacionados con la Virgen. A ella nos encomendamos cuando salimos de viaje y a ella le dedicamos todos nuestros premios», señala.

Este grupo de folclore fue reconocido el año pasado por la cofradía de la Virgen de la Montaña como hermano de honor. La agrupación ha estado vinculada a la cofradía desde el momento de su nacimiento en todos los eventos representativos. A lo largo de 43 años, año tras año, ha acompañado al paso de la Santísima Virgen en su bajada desde el santuario.

Como muestra de esa unión, en 2024 El Redoble donó a la Virgen de la Montaña un manto inspirado en la indumentaria popular tradicional de Cáceres. Esta pieza ya forma parte de la colección con la que cuenta la Virgen de la Montaña y que suma 187 prendas. Este último manto es especial porque se denomina 'Cacereña bonita', piropo con el que los ciudadanos se refieren a la patrona de forma cariñosa, y está inspirado en cada una de las prendas del tradicional traje de campuza.

«Pasado, presente y futuro»

Aunque aún tiene dos meses y medio por delante para pensar en su discurso, Redondo tiene claro de qué y de quién se acordará la noche del pregón cuando esté subido en el escenario del Gran Teatro. «Me acordaré del pasado, del presente y del futuro. Recordaré a mis abuelos, Alonso y Gregoria, que estuvieron presentes en mi vida durante 38 años. También me acordaré de mi madre y, por supuesto, de mis ahijadas, que representan el futuro y serán quienes continúen con las tradiciones», manifiesta.