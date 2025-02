Virgen de la Montaña, la avenida cacereña de los 150 árboles

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 5 de mayo 2024, 09:56 Comenta Compartir

«Por aquí hay varios grados menos de temperatura, se nota que está más fresco». Habla Antonio García Rico, jardinero del Ayuntamiento de Cáceres recién ... jubilado. Señala la espesura de ciertas zonas de la avenida de la Montaña, un inesperado vergel en el que hay aproximadamente 150 árboles que jalonan esta vía, un emblemático paseo que cumplirá 100 años la próxima década y que cuenta con una vida natural que está muy de actualidad por el proyecto de reforma del Ayuntamiento, que plantea eliminar el bulevar y la protesta del colectivo Cáceres Verde, que se opone a la eliminación de la espina central de esta calle y a la supresión de sus árboles. El proyecto está ahora en 'stand by', se tiene que volver a licitar por tener «infracciones no subsanables» en los pliegos como no haber tenido en cuenta sus edificios emblemáticos.

Una decena de especies dan vida a esta vía, que, en efecto, cuenta con edificios tan icónicos como la subdelegación del gobierno, el bloque privado estilo racionalista del inicio de la calle o el antiguo edificio de Filosofía y Letras de la UEx, que ahora acoge dependencias universitarias y el colegio público Prácticas. Rico ha elaborado un inventario en el que recoge cuáles son los árboles más abundantes o más llamativos de esta vía. De su recuento se deduce que la mayoría de las especies son las habituales de la jardinería en las ciudades. No hay ningún árbol protegido o excepcional, pero «sí un conjunto interesante» y, sobre todo, de gran frondosidad que aporta oxígeno, un verdadero pulmón en medio de la trama urbana, un refugio climático para el calor que compensa la dureza del asfalto. La especie más abundante es la denominada Pyrus calleryana o peral de flor, del que hay un total de 51. Procedente de China y de pequeño tamaño ofrece una flor blanca muy llamativa. Se trata de un árbol resistente y bello. La parte superior de la avenida es la que cuenta con más diversidad. En la inferior, más cercana a Colón, predomina el platanero de sombra, del que pueden encontrarse 32 unidades en Virgen de la Montaña. «Con el tiempo se han ido unificando las calles para poner una sola especie, es algo que facilita mucho el trabajo», precisa Rico. Aquí todavía pervive una acogedora sensación de variedad de tamaños y especies pero nada comparable, por ejemplo, con el jardín del paseo de Cánovas, en el que hay 1.300 árboles. En toda la zona centro hay aproximadamente 5.000 árboles. Junto a los plátanos de sombra, actualmente desterrados de la jardinería urbana se encuentra una veintena de Acer pseudoplatanus o falsos plátanos. Una de las especies más llamativas de esta calle son los olmos de bola. Hay en total 14. Son de hoja caduca y muy frondosos. Aparecen sobre todo en las aceras laterales, fuera del bulevar. Otra de las especies que crecen en esta vía es la Corylus colurna, el avellano turco, del que hay 13. Llega a alcanzar 35 metros de alto, con un tronco derecho de hasta un metro y medio de diámetro.También son muy características de este paseo las ocho especies de Sophora japónica que aparecen en distintos puntos de la avenida. Esta especie también se conoce como acacia de Japón. Se trata de un árbol cultivado en jardines, parques y avenidas que soporta bien la contaminación atmosférica además de producir néctar en cantidad. Según el listado que ha elaborado este experimentado jardinero en la avenida Virgen de la Montaña hay tres Acer negundo, que son también un clásico en las ciudades por su crecimiento rápido y facilidad de adaptación. Puede llegar a medir unos 25 metros de altura. Tanto de la falsa acacia como del fresno blanco americano hay dos ejemplares por cada una de esta especie. El primero es también uno de los árboles que más habitualmente pueden encontrarse en el ámbito urbano y da unas vistosas y fragantes flores blancas y el segundo se trata de una de las más conocidas especies del género Fraxinus y puede llegar a tener hasta 35 metros de altura. Se introdujo desde China a mediados del siglo XVIII y parece que funciona bien como colonizador de espacios degradados. En España esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras por constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats y los ecosistemas. La avenida Virgen de la Montaña cuenta con un solo ejemplar del Ailanthus altissima, que cuenta con el poético nombre de árbol del cielo. Puede llegar a vivir entre 40 y 50 años. No son árboles, pero también es llamativa la presencia de setos y de flores como rosales que adornan el bulevar, cuajado de las terrazas de los bares que apuntan en esta céntrica calle que ahora dirime su futuro. Según este jardinero nueve de los árboles de esta avenida podrían llegar a tener medio siglo. Se trata de cuatro unidades de Sophora japónica, tres plataneros de sombra y dos Acer negundo. Uno de los plataneros más espectaculares puede verse en la intersección entre Virgen de la Montaña y Colón. El Ayuntamiento ha indicado que no se suprimirán los árboles de esta avenida, pero Cáceres Verde se mantiene vigilante y llevó a cabo recientemente una recogida de firmas que logró sensibilizar a la ciudadanía y poner el tema en la agenda.

