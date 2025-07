El violador de su pareja en Cáceres pacta cuatro años de cárcel y espera otros dos juicios por el mismo delito La víctima accede al acuerdo por no querer «venganza», sino que se haga justicia

Cristina Núñez Cáceres Martes, 22 de julio 2025, 13:29 Comenta Compartir

Cuatro años de prisión y una indemnización de 6.000 euros es la condena a la que tiene que hacer frente el joven que se ... ha sentado este martes en el banquillo del Juzgado de Menores de Cáceres por la violación de su pareja en el verano de 2021 cuando todavía no tenía 18 años. Es la pena que ha pactado al reconocer los hechos y que reducen a la mitad la petición inicial por parte de la acusación particular. Según el letrado de la víctima, Carlos Tovar, esta no quería «venganza» sobre el que fue su pareja, pero sí que se hiciera justicia, por lo cual aceptó este acuerdo judicial.

El joven, que hasta el momento del juicio ha estado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento ingresará en prisión cuando la sentencia se declare firme, pero no hay posibilidad de recurso. Según Tovar el ingreso en el centro penitenciario se ejecutará en breve. Al ser menor cuando llevó a cabo este delito la pena está calificada como un internamiento cerrado, pero se cumple en un centro penitenciario convencional. Este hombre tiene actualmente 22 años. En la agresión sexual se produjo la penetración de un miembro, por lo que el delito tiene un carácter agravado. La mujer que sufrió esta agresión era mayor de edad cuando se produjeron los hechos, aunque solo unos meses mayor que el acusado. La víctima tuvo numerosas secuelas psicológicas por esta agresión, como atestiguan los informes psicológicos, que son muy contundentes. «La víctima está devastada, tiene unos daños psicológicos muy graves acreditados médicamente», señaló su abogado. El hombre tiene otros dos casos abiertos por dos violaciones a la misma persona. Se desarrollarán en la Audiencia Provincial porque era mayor de edad cuando se produjeron estos hechos. Aunque aún no están señalados estos juicios es muy posible que se celebren antes de finales de este 2025. Otros casos Hace un mes ingresó en prisión el hombre condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de 11 años en una localidad cacereña. El Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Cáceres, ratificada por el TSJEx. La niña sufrió dos agresiones en el domicilio del condenado, con el que la familia mantenía una estrecha relación de amistad al vivir prácticamente puerta con puerta. Aprovechó esa confianza para llevar a cabo distintos tocamientos a la menor.

