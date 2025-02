'Batalla' en el movimiento vecinal de Cáceres por el traslado del mercadillo

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 17 de febrero 2025, 19:54 Comenta Compartir

Guerra abierta por el traslado del mercadillo a Cordel de Merinas. La oposición en bloque critica la gestión que ha hecho de este asunto el equipo de Gobierno. Vox, PSOE y Unidas Podemos dicen que no se ha contado con ellos y que aún siguen esperando los informes técnicos que el alcalde les prometió en enero. Pero no es este el único frente. El movimiento vecinal amenaza con romperse por las diferentes posturas que trasladan los interesados. Mientras en la Agrupación de Asociaciones se desliza, al igual que por parte de los vendedores, que las traseras del cementerio es una buena alternativa provisional, la Federación Norte, que da voz a unos 20.000 cacereños, la acusa de «dividir». «Resulta preocupante que la Agrupación Vecinal, en lugar de velar por la unidad del movimiento vecinal se dedique a dividir y generar confrontación entre asociaciones y vecinos», denuncia en un comunicado oficial que ha elaborado y en el que se critica que se «ha ignorado la postura de los afectados directos» a la vez que ni siquiera se ha consultado a los interesados, en un clara clara «falta de respeto por la participación democrática».

El comunicado de la Federación de Asociaciones del Distrito Norte de Cáceres expresa, así, su desacuerdo con la postura de la Agrupación sobre la ubicación del mercado franco en Cordel de Merinas. El distrito norte, a través de este órgano vecinal, recuerda que la Agrupación carece de una presidencia electa y está en manos en estos momentos de una gestora provisional, lo que, según ellos, limita su capacidad para tomar decisiones unilaterales sin consenso.

La Federación Norte sostiene que el mercado puede permanecer en el distrito, pero en un lugar más adecuado, como es la parcela situada detrás del Mercadona, en Miguel Ángel Ortiz Belmonte, de Mejostilla, siempre que cuente con infraestructuras necesarias. En cuanto a la ubicación temporal junto al cementerio, respaldan la postura de la asociación vecinal de Montesol, que se ve directamente afectada por la decisión que ha tomado el Ayuntamiento.

Sin transparencia

«El movimiento vecinal no puede estar dirigido por quienes actúan sin transparencia ni consenso, perjudicando así la credibilidad y el trabajo de quienes sí representan a sus vecinos», incide el documento de la Federación Norte.

En el mismo se acusa a la Agrupación Vecinal de generar división entre asociaciones y vecinos al no consultar ni respetar la participación democrática en el movimiento vecinal. También se señala que la gestora actual está actuando de la misma manera que antes criticaba, tomando decisiones sin consulta previa ni legitimidad. La Federación Distrito Norte reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a la comunidad. Este colectivo no ve legitimada a la Agrupación para arrogarse la representación de los vecinos «cuando esta decisión no ha sido debatida ni aprobada en ninguna asamblea con sus socios».

Joaquín Valhondo, presidente de Montesol, y Raúl Pérez, de Cáceres el Viejo. Ambos miembros de la Federación Norte acudieron este lunes a la reunión el alcalde sobre el mercadillo. JORGE REY

De esta forma, se abre una disputa interna en el colectivo vecinal a cuenta del traslado del mercadillo. La Agrupación está en manos de una gestora cuya responsable, Gema Gallego, ha hecho suyas las palabras del alcalde, Rafael Mateos, al admitir que todo el mundo quiere mercadillo en Cáceres «pero nadie lo quiere a la puerta de casa».

La Federación Norte solo da su visto bueno al traslado definitivo a la parcela tras el Mercadona y pide que se abra un proceso participativo

La asociación vecinal de Montesol, que preside Joaquín Valhondo, aprobó en asamblea una clara oposición a acoger el mercadillo. Esa decisión fue respaldada por la Federación Norte. De hecho, para el sábado estaba anunciada una movilización, pero se suspendió ante el ofrecimiento de un encuentro para debatir el asunto por parte del Ayuntamiento. La reunión se celebró este lunes. Al término de la misma, el alcalde, Rafael Mateos, anunció que la ubicación provisional del mercado será Cordel de Merinas. La definitiva, la parcela de las traseras de Mercadona junto a la ronda norte.

En otra nota, la Federación Norte se refiere a «su compromiso de ofrecer una solución definitiva al mercado». «Ante la insistencia del alcalde en encontrar un barrio o distrito que acepte su instalación de manera permanente, reiteramos nuestra disposición a acogerlo, pero solo bajo condiciones claras: el mercado debe ubicarse en la parcela de la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte, como el propio alcalde nos ha propuesto y siempre que los vecinos puedan participar en el diseño y usos de la parcela». Es decir, piden un proceso participativo en el que puedan tomar la palabra y aportar ideas para una parcela «acondicionada con jardines y espacios recreativos para niños, garantizando así una integración armónica con el entorno».

«Mercado sí, pero solo de manera permanente en la parcela acordada. La experiencia de Vegas del Mocho, donde una ubicación temporal ha terminado convirtiéndose en un problema enquistado durante más de doce años, nos lleva a rechazar cualquier traslado provisional dentro del distrito», concluye la Federación Norte.